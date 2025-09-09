Renato Tapia chocó con Renzo Garcés en el inicio de Perú vs. Paraguay. (Video: América TV)
Desde el estadio Nacional de Lima, disputó el último partido de las contra Paraguay. Ya sin chances de clasificar, surge el afán de la victoria y la intensidad se apoderó desde los primeros minutos. La escuadra ‘guaraní’ comenzó a atacar y en defensa hubo respuesta; sin embargo, se dio una acción fortuita que dejó un choque entre dos peruanos. salió a despejar una pelota y su codo impactó con , quien quedó tendido en el campo de juego. El volante recibió un impacto en la nariz y terminó sangrando. Rápidamente fue atendido y no pasó a mayores. Acto seguido, se cambió la camiseta para mantenerse en el campo sin más problemas.

