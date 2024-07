En medio del feriado nacional por Fiestas Patrias y el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte, hay un cumpleaños dentro de la Selección Peruana que se celebra: el de Renato Tapia. El ‘Cabezón’ nació un 28 de julio de 1995 y en esta oportunidad está cumpliendo 29 años de edad. Y si bien se encuentra actualmente sin equipo y su último paso por la ‘Bicolor’ no fue el esperado, desde la ‘sele’ saludaron al volante nacional en su onomástico.

“Feliz día, Renato”, con ese breve mensaje la cuenta oficial de la ‘Bicolor’ saludó al volante nacional en el día de su cumpleaños. Como se recuerda, el ‘Cabezón’ no fue parte de la Copa América por decisión propia al no consensuar con la Federación Peruana de Fútbol por un tema de una poliza. Con su contrato en Celta de Vigo a punto de expirar, el jugador manifestó su deseo de que se le cubra un seguro ante una eventual lesión, la cual no terminó de cerrarse..

Renato Tapia (Selección Peruana)

Al no concordar en los términos y montos de una póliza, Renato Tapia decidió no ser parte de la lista y no viajar a Estados Unidos. Solo jugó un partido amistoso ante Paraguay antes del arranque del certamen continental, el cual no pudimos sacar adelante siendo eliminados en fase de grupos tras dos derrotas y un empate. Con su contrato ya expirado, el ‘Cabezón’ fue vinculado con distintos nombres, como clubes de España, Estados Unidos y hasta Arabia Saudita.

No obstante, a casi un mes desde que se convirtió en jugador libre, ninguna propuesta ha trascendido. Antes de arrancar la Copa América, Tapia fue fuertemente relacionado al Girona de España, la oferta no prosperó y un equipo de Arabia Saudita fue a la carga por el jugador peruano con una oferta sobre la mesa, pero hasta la fecha sigue sin conseguir equipo.

Boca Junior, posible destino

En los últimos días, Tapia ha sido sondeado por Boca Juniors. Según el canal CEF de Argentina, el Consejo de Fútbol del elenco ‘Xeneize’ habría acelerado las negociaciones para cerrarlo cuanto antes. Uno de los puntos que estaría seduciendo al ‘Cabezón’, además del nombre importante del club argentino, es la presencia de Luis Advíncula en el plantel y la buena relación con ‘Bolt, uno de los referentes de esta época.

“El Consejo de Fútbol trabaja fuertemente con un volante extranjero. En Boca entienden que necesita más mediocampistas ante la salida de Equi Fernández. En las últimas horas, lo venimos hablando hace varios días y la idea es que lo cerremos. Está avanzado. En España en su club fue casi ídolo. Lo que le acerca a Boca es su excelente relación con Luis Advíncula: Renato Tapia”, señaló el canal CEF.

Fossati y lo que dijo sobre Renato Tapia

Luego de la pobre actuación de la selección en la Copa América, Jorge Fossati tuvo una conferencia de prensa para hacer el respectivo análisis de la campaña. Y dentro de las consultas, una estuvo relacionada a Renato Tapia y a la relación que tienen. El charrúa aclaró la situación, sobre todo por el diálogo que tuvieron previo a su desconvocatoria.

“Cómo está mi relación... bien (...) Siempre dije que era un jugador que consideraba importante, desgraciadamente se dio un hecho coyuntural, el tema del famoso seguro. No sé si en definitiva fue el único tema (...) pero yo no le cerraba las puertas ni a Renato ni a nadie de los que no estuvo. Mi preocupación principal hoy pasa, con Renato y con otros, que nos puede jugar en contra para septiembre, que estén sin clubes o sin fútbol”, declaró Fossati.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de quedar fuera de la Copa América 2024, la Selección Peruana recién volverá a tener actividad dentro de dos meses, cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Dicho partido se disputará el jueves 5 de septiembre, con horario y escenario por confirmar, pues existe la posibilidad de que se juegue en el Estadio Monumental y no en el Nacional. Eso sí, será transmitido en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la ‘Bicolor’ completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre y tendría que jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa o en el Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. Michael Estrada adelantó a los norteños en el primer tiempo, mientras que Edison Flores puso tablas en el marcador en la etapa complementaria.





