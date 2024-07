Tras aparecer en el 2017 en la San Martín y mostrarse como un jugador con mucha proyección con los ‘santos’, Jairo Concha tuvo la gran oportunidad de llegar a Alianza Lima en 2021. El volante disputó tres temporadas con los blanquiazules y ganó dos campeonatos nacionales; sin embargo, su participación con el cuadro victoriano fue muy irregular y nunca terminó de encontrar su lugar, por lo que el futbolista no renovó su contrato. Luego de algunos rumores sobre una posible partida al exterior, finalmente el mediocampista sorprendió a propios y extraños fichando por Universitario de Deportes para este 2024, con el que ha tenido un rendimiento ascendente hasta llegar a ser la figura de los cremas en el último clásico.

Jairo Concha tuvo su partido consagratorio con la ‘U’ el pasado viernes ante Alianza Lima en el Estadio Monumental. El futbolista tomó las riendas de un equipo que tuvo un inicio complicado por la presión de los blanquiazules, pero que se pudo recomponer gracias a su manejo de balón y claridad en la mitad de la cancha. A poco más de seis meses de su llegada al conjunto de Ate y un Torneo Apertura donde no mostró su mejor versión por no estar pleno físicamente, el volante ha ido adaptándose a lo que quiere el técnico Fabián Bustos y se ha convertido en pieza inamovible en su esquema.

Las estadísticas de Jairo Concha en 2024

El futbolista de Universitario de Deportes ha jugado en la actual temporada un total de 24 partidos (16 como titular y ocho ingresando desde el banquillo), repartidos en 15 por el Torneo Apertura, seis por Libertadores y tres en el Clausura). Solo se perdió dos encuentros: el 31 de marzo ante César Vallejo y el 6 de abril frente a Alianza Atlético, ambos por una lesión en la espalda que no le dejó mostrar su mejor versión en su llegada al cuadro crema. Una vez recuperado, Jairo Concha empezó a mostrar que se podía quedar en el equipo titular de Bustos y hasta el momento aportó con siete asistencias. Tal vez la única deuda está en el gol, ya que aún no ha podido anotar y estuvo muy cerca de hacer en el clásico, donde su remate de tiro libre le dio el triunfo a la ‘U’, pero no se le fue concedido porque Carlos Zambrano rozó el balón con la cabeza y el árbitro marcó el tanto como autgol.

Torneo Partidos Goles Asistencias Minutos Torneo Apertura 15 - 5 811′ Copa Libertadores 6 - 1 227′ Torneo Clausura 3 - 1 245′ Total 24 - 7 1.283′

El ascenso de Jairo Concha en la ‘U’

Jairo Concha llegó a la ‘U’ como una alternativa más para el plantel de Fabián Bustos. Con la salida de Piero Quispe hacia Pumas UNAM de México, los cremas tenían que llenar su espacio con jugadores de corte creativo y para ello buscaron repatriar a Christofer Gonzales, quien iba a ser el titular del equipo; no obstante, ‘Canchita’ nunca llegó a mostrar el nivel que se esperaba y el exjugador de Alianza Lima poco a poco se ganó un lugar en el equipo. El futbolista de 25 años relegó también a un segundo plano a otros elementos importantes como Horacio Calcaterra o Yuriel Celi, quienes ahora deben esperar su oportunidad desde el banco de los suplentes.

Desde su llegada a la ‘U’ mostró cosas interesantes, como en el empate frente a Coquimbo Unido de Chile en la noche crema. Jairo Concha dio las primeras pinceladas de lo que podría dar con camiseta crema en la temporada, pero en la primera parte del año una lesión no le dejó alcanzar su mejor versión. El futbolista jugó algunos encuentros lesionados, como ante LDU de Quito en el debut en la fase de grupos de Copa Libertadores, y no completó noventa minutos en ningún duelo en el Torneo Apertura ni en el certamen internacional.

Luego de un primer semetre con un rendimiento irregular, Jairo Concha consiguió ponerse pleno gracias a las semanas de para por la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2024. Con una especie de mini pretemporada, el volante se ha puesto en forma y viene siendo el mejor jugador de la ‘U’ en este inicio del Torneo Clausura, en el que tuvo un gran rendimiento en la goleada 6-0 frente a Carlos A. Mannucci y fue la figura descollante del clásico contra Alianza Lima en el Monumental, después de asumir el rol de conductor del equipo y generar el gol del triunfo sobre el final del partido.

Jairo Concha fue la figura de la cancha en el clásico Universitario vs. Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Jairo Concha ha encontrado en Universitario de Deportes un equipo donde puede explotar todas sus características. Partiendo como volante interior por izquierda, el futbolista tiene el espacio suficiente para poder asociarse con sus compañeros en ese sector, aprovechar sus cambios de frente y también su capacidad para filtrar balones a los atacantes. Además, se ha compenetrado bien en el mediocampo con Rodrigo Ureña y Martín Pérez Guedes, siendo estos jugadores de otras características y que ayudan a que el ex San Martín pueda desenvolverse mejor en el terreno de juego.

De esta forma, Jairo Concha viene alcanzando un gran nivel con camiseta crema y que puede ser no solo beneficioso para los de Ate, sino también para la Selección Peruana. La Bicolor tuvo muchas dificultades en la Copa América 2024 por la falta de juego desde el medio sector y, si el volante continúa con este nivel, Jorge Fossati podría poner la mirada en él para la fecha doble de Eliminatorias en septiembre. Por lo pronto, el futbolista tendrá que sostener su momento este miércoles 31 de julio, cuando Universitario visite Arequipa para enfrentar a Melgar por la fecha 4 del Torneo Clausura.





