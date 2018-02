Ricardo Gareca sobre Claudio Pizarro: “Tiene todas las posibilidades de ir al Mundial”

A pesar de que muchos lo quieren ver alejado de la Selección Peruana , Ricardo Gareca no descarta una posible convocatoria de Claudio Pizarro , con miras al Mundial Rusia 2018. ‘Piza’ quiere estar sí o sí, y el ‘Tigre’ no deja de ‘coquetear’ con esa posibilidad. Y no es para menos. Se trata del máximo goleador peruano en el extranjero.

“ Claudio Pizarro tiene todas las posibilidades [de ir al Mundial]. De ninguna manera tiene las puertas cerradas en la selección. Todo dependerá de él”, dijo Gareca al portal Bundesliga en español.

En ese sentido, el estratega de la Selección Peruana reiteró los requisitos que deberá cumplir Pizarro, para que regrese por la puerta grande a la ‘bicolor’.

“Lo que siempre hemos analizado de Claudio es el presente. Lo importante en un jugador de su edad es el día a día. Es muy factible que vaya un preparador de la selección nacional para poder comprobar en qué estado está”, agregó Gareca.

Es preciso señalar que Pizarro viene de superar una larga lesión y suma sus primeros minutos con Colonia esta temporada. Aún no marca con su nuevo club.

