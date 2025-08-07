Ricardo Gareca recuerda su paso por la Selección Peruana como si fuese ayer. Fueron siete años y medio al mando de la ‘Bicolor’, con una clasificación al Mundial de Rusia 2018 y la dolorosa eliminación en el repechaje rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, más allá de la forma como terminó, el ‘Tigre’ guarda mucho cariño por el país y los futbolistas que defendieron la camiseta blanquirroja durante su era. Y lo volvió a dejar en claro en una reciente entrevista, donde eligió su top 3 de futbolistas que dirigió a nivel selección, tras su etapa en Perú y Chile.

“A nivel selección, los mejores jugadores que me tocó dirigir fueron Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Christian Cueva”, sentenció el ‘Tigre’ en un ‘ping pong’ con Los Edul, canal de YouTube de los periodistas argentinos Esteban y Gastón Edul. De hecho, no nombró a ningún futbolista de la selección chilena, donde tuvo la chance de convocar a Arturo Vidal, en medio de la polémica que surgió entre ambos.

Eso sí, cuando le pidieron armar un once ideal de futbolistas que dirigió, también incluyó a Alberto Rodríguez y Renato Tapia. Ahí si mencionó a Vidal, además de Marcelo Barovero, Fabián Cubero, Sebastián Domínguez, Nicolás Otamendi, Emiliano Papa, Juan Manuel ‘Burro’ Martínez, Augusto Fernández y Santiago ‘Tanque’ Silva.

Además, cuando le preguntaron por un momento en su carrera que sintió que fue tocar la gloria, no tuvo dudas en elegir la clasificación al Mundial con la Selección Peruana a Rusia 2018, y luego ser campeón con Vélez Sarsfield. “Es que soy hincha de Vélez”, remarcó el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca incluyó a Alberto 'Mudo' Rodríguez en su once ideal. (Foto: EFE)

En otra parte de la entrevista, el ‘Tigre’ Gareca reveló que estuvo cerca de dirigir en el fútbol mexicano. “Un equipo que me quedó y estuve cerca de dirigir fue el América de México. Me había ilusionado. Sé la dimensión del América”, agregó. A su vez, confesó que también lo llamaron de Independiente de Argentina cuando se fue de la ‘Bicolor’.

“Apenas me desvinculé de Perú y estaba justo el Mundial de Qatar, el ‘Rolfi’ Montenegro, que era el manager de Independiente, me llamó, pero le dije que quería ver el Mundial y después decidir. Me agradeció”, señaló el argentino, quien estuvo hace poco en Lima en la presentación del libro de Edwin Oviedo, expresidente de la FPF.

Tras ser despedido de la selección chilena, luego de quedar sin chances de ir al Mundial 2026, Ricardo Gareca se encuentra libre y confesó hace poco que se tomará un tiempo para decidir su nueva aventura en el banquillo.

Ricardo Gareca estuvo hace poco en la Feria del Libro, en la presentación del libro de Edwin Oviedo, expresidente de la FPF. (Difusión)

TE PUEDE INTERESAR