Un duro golpe para todo hincha de la blanquirroja. En horas de la mañana, Depor confirmó que Ricardo Gareca no continuará al frente de la Selección Peruana, luego de dos procesos. El ‘Tigre’, quien llegó en 2015 a nuestro país, se marcha con una clasificación al Mundial luego de 36 años de ausencia (estuvimos en Rusia 2018) y tras llegar a la final de la Copa América 2019, en Brasil. Además, nos instaló en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Aquí los detalles del porqué falló la operación entre el técnico argentino y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La última etapa de las reuniones se dieron desde el martes 12, en Buenos Aires. En la misma participó Mario Cupelli, abogado de Ricardo Gareca, y Jean Marcel Robilliard, secretario general de la FPF. Aquel día no hubo buenas sensaciones. Desde la Federación Peruana de Fútbol ofrecieron la renovación pero con una reducción cercana al 40 %. ¿El tema económico fue determinante? Influyó, pero no fue el único factor.

En el entorno de Ricardo Gareca señalan que hubo mucha incomodidad por “la informalidad con la que se manejó la operación” desde San Luis, pese a la intención del estratega por seguir. Incluso, antes de regresar a su país, el DT recalcó ante la prensa que “siempre Perú es una prioridad para mí”. Justamente, romper con toda esa informalidad era una de las demandas reclamadas por el ‘Tigre’ para seguir al frente de un tercer proceso en la Videna: que haya una cambio estructural que impulse el trabajo formativo y eleve el nivel de competencia del torneo local, por supuesto, aspectos fundamentales para afrontar el recambio generacional de la selección.

El malestar generado por la propuesta de la FPF, con una fuerte reducción salarial, frustró la realización de la reunión pactada para el miércoles 13. El ‘Tigre’ y su grupo de trabajo sentían que no había nada más para hablar y que su ciclo en nuestro país había llegado a su fin. Sin embargo, en horas de la noche se acordó para que se haga un último intento este jueves. El panorama, lamentablemente, no cambió y el ‘profe’ no seguirá al frente de la blanquirroja.

Como se recuerda, Ricardo Gareca llegó en 2015 y logró poner a Perú en una cita mundialista después de 36 años, a Rusia 2018. Además, llevó a la ‘bicolor’ a la final de la Copa América en Brasil 2019, más allá de los números que logró sumar a lo largo de dos periodos: 96 partidos, de los cuales 39 fueron triunfos, 23 empates y 34 derrotas. Además, tiene 120 goles a favor y 108 en contra. Gracias por todo, ‘profe’.





