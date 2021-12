Ricardo Gareca reveló que Boca Juniors lo contactó, tras la salida de Gustavo Alfaro de la dirección técnica, sin embargo, la comunicación no siguió por respetar el vínculo que tiene con la Blanquirroja. Así lo confesó el director técnico de la Selección Peruana durante una entrevista con TyC Sports

“Tuve un acercamiento en Boca cuando se fue Gustavo Alfaro, pero se cortó automáticamente cuando le manifesté a la persona que había hablado conmigo que yo iba a respetar el contrato (con Perú). Entonces no hubo posibilidad de diálogo”, declaró el ‘Tigre’.

“No estoy de acuerdo con la frase de que ‘el tren pasa solo una vez’. La considero más como asociada al oportunismo. Tiene que haber confianza, fe y optimismo con uno mismo de que si no se dio esa vez, puede haber otra chance. Es un modo en el cual me siento cómodo. Me gusta estar enfocado en los buenos y malos momentos y que no me condicione ninguna oferta de otro equipo”, explicó al respecto el DT.

Recordemos que el actual entrenador de la Gustavo Alfaro dejó el mando del elenco ‘Xeneize’ a finales del 2019. No obstante, el ‘Flaco’ ha mencionado en diversas oportunidades que él tiene contrato con Perú y lo respetará. Además, ese vínculo se extenderá siempre y cuando clasifique al Mundial Qatar 2022.

Gareca expresó su deseo de dirigir en el fútbol argentino

Es importante mencionar que, hace algunos días, Ricardo Gareca habló con TNT Sports acerca de su futuro y expresó su deseo que dirigir en su país. “Siempre el fútbol argentino es una tentación y me encanta. Me gustaría volver a dirigir en la Argentina, posiblemente podré llegar a retomar en algún momento”, señaló sobre la última etapa dentro de una promisoria carrera como técnico.





