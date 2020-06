Ricardo Gareca se pronunció sobre la realidad de Christian Cueva quien mantiene en duda su continuidad en Pachuca de México. El peruano fue voceado en Boca Juniors y su futuro se decidirá en las próximas horas. El entrenador de la Selección Peruana ve con buenos ojos su posible llegada al fútbol argentino.

“Para mí no es sorpresa que lo requiera en otros equipos. Sorpresa sería si no llega a tener equipo porque sería un perjuicio no solo para él, sino para la Selección Peruana y se complica la situación”, le dijo Ricardo Gareca a Depor.

No es una sorpresa que a él le lluevan ofertas porque es un jugador reconocido mundialmente. La calidad de Christian Cueva no se puede discutir. Se pueden discutir otras cosas de él pero no la calidad de nivel de futbolista que es", añadió el entrenador.

“El atacante, quien -en febrero- llegó a préstamo a los Tuzos, cortará su estancia en la Bella Airosa, luego de que Riquelme, vicepresidente en el Boca Juniors, le endulzo el oído con la promesa de llevarlo al balompié argentino”, publicó este miércoles un medio mexicano.

El DT del cuadro mexicano, Paulo Pezzolano, reveló que le gustaría seguir contando con el exvolante de Alianza Lima. “Todavía no está decidido del todo su salida, él terminó el préstamo de Santos con Pachuca, pero todavía no hay nada decidido al 100%. Yo sin dudas que lo quiero. Se va a saber de aquí a 15 días más o menos”, señaló a ‘RPP’.

