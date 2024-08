Desde la llegada de Néstor Lorenzo, a mediados de 2022, la Selección de Colombia se ha convertido en una de las más sólidas del mundo y logró resultados que pocos imaginaron. Por ejemplo, alcanzó una impresionante racha de 25 partidos invicto (19 triunfos y seis empates). Además, el estratega argentino consiguió que el combinado ‘cafetero’ clasificara a la final de la Copa América después de 23 largos años. Su equipo es una verdadera máquina que aplasta a los rivales débiles y derrota a los más duros. Tiene muchas virtudes y una de ellas es el buen trabajo que realiza en los balones de táctica fija. Así anotó goles tanto en duelos amistosos como oficiales. A una semana del partido ante Perú por las Eliminatorias 2026, te contamos cómo la ‘Tricolor’ le ha sacado provecho a las jugadas preparadas.

Lorenzo y la estrategia de la pelota parada

Colombia juega con un sistema 4-2-3-1, pero con variables tanto en zona ofensiva como defensiva. James Rodríguez se posiciona como mediapunta, con Jefferson Lerma, Richard Ríos, Mateus Uribe o Jhon Arias por detrás de él. El equipo tiene extremos muy veloces -uno de ellos es Luis Díaz- y sus laterales desbordan constantemente. También hacen diagonales. Si hay algo en que ha mejorado notablemente la ‘Tricolor’ desde la llegada de Lorenzo es su poderío en el ataque y su capacidad de hacer circular el esférico. La mayor cantidad de sus goles se han gestado por jugadas en movimiento; sin embargo, Néstor también trabaja constantemente los balones de táctica fija y ha tenido buenos resultados.

Durante la reciente edición de la Copa América se logró apreciar la estrategia de pelota parada que maneja el conjunto ‘cafetero’. El seleccionado tiene varios jugadores que pueden cobrar los tiros libres o tiros de esquina, pero hay uno que es el dueño indiscutido: James, quien tiene una zurda prodigiosa. Por ejemplo, en el triunfo por 2-1 ante Paraguay en la fecha 1 de la fase de grupos, el jugador del Rayo Vallecano cobró una falta de forma magistral y le puso el balón en la cabeza a Lerma, quien solo tuvo que peinarlo para enviarlo al fondo de la portería. Al menos cinco futbolistas colombianos saltaron en el área en esa jugada. Son varias opciones y el que ganó en esta ocasión fue Jefferson.

Por supuesto, para que la táctica fija funcione y Colombia haya anotado goles de cabeza no solo es indispensable contar con Rodríguez, sino también con futbolistas que tengan una altura importante y que sepan cabecear. Además de Lerma, otros colombianos que han marcado de esta forma son Davinson Sánchez, Luis Sinisterra y Jhon Córdoba. Luego, deportistas como Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y Johan Mujica también miden más de 1,80 metros de altura. El segundo gol de táctica fija ‘cafetero’ en el torneo llegó en el 3-0 sobre Costa Rica: a los 58′, Arias cobró un córner con la derecha y Sánchez retrocedió un poco su posición y conectó de cabeza para poner el 2-0 parcial.

En los cuartos de final ante Panamá (que acabó con un contundente 5-0), la apertura del marcador se dio con otro centro de James -esta vez desde el córner- y una ‘palomita’ de Córdoba en el área que desató la locura en el State Farm Stadium. El último gol colombiano de pelota parada en la Copa América fue en el 1-0 sobre Uruguay en las semifinales: a los 38′, James cobró un córner y el balón fue pasado al segundo palo, donde apareció Lerma para conectar de cabeza y vencer a Sergio Rochet. Cabe mencionar que en el inicio del proceso de Néstor Lorenzo también anotaron Sinisterra (a México) y Sánchez (a Paraguay) gracias a la estrategia de la pelota parada.

Jefferson Lerma anotó de cabeza en el triunfo por 1-0 sobre Uruguay. (Video: Conmebol)

Anotador Asistidor Partido Torneo Luis Sinisterra Juan Cuadrado México 2-3 Colombia Amistoso Davinson Sánchez Juan Fernando Quintero Colombia 2-0 Paraguay Amistoso Jefferson Lerma James Rodríguez Colombia 2-1 Paraguay Copa América Davinson Sánchez Jhon Arias Colombia 3-0 Costa Rica Copa América Jhon Córdoba James Rodríguez Colombia 5-0 Panamá Copa América Jefferson Lerma James Rodríguez Colombia 1-0 Uruguay Copa América

Goles de táctica fija de Colombia en la era de Néstor Lorenzo

Gol de Jhon Córdoba de pelota parada en la Copa América. (Video: DSports)

Otros detalles de Colombia a tener en cuenta

Y si bien la pelota parada le ha servido para destrabar partidos y ganarlos, Colombia es un equipo que presiona alto y también anota mucho de contragolpe. Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba se ponen manos a la obra tras la pérdida del balón y buscan recuperarlo lo antes posible y cerca del área rival para realizar contraataques rápidos. Lo hacen con pocos toques y suelen finalizar las jugadas con un remate a portería. La frescura y condición atlética de los ‘cafeteros’ provoca que Néstor Lorenzo los mande a presionar en la salida del equipo rival. Y no tiene reparos en hacerlo ante selecciones de buen nivel como Brasil y Uruguay. También lo aplicó ante Argentina en la final de la Copa América.

Para contrarrestar al equipo de Lorenzo se necesita un mediocampo igual de fuerte y físico, que no le deje circular el balón con comodidad a los colombianos. Otro detalle a tener en cuenta es tratar de borrar del partido a James Rodríguez. Uruguay lo hizo en gran parte de la semifinal gracias al despliegue de Rodrigo Bentancur; sin embargo, tras su lesión, el ‘10′ ‘cafetero’ volvió a hacer de las suyas y la ‘Tricolor’ logró dominar el encuentro, pese a jugar con un hombre menos toda la segunda mitad. No hay que olvidarse de los dos velocistas que también tienen en los laterales: Muñoz y Mojica. Es un equipo bastante completo y para derrotarlos se debe hacer un esfuerzo importante. No será nada sencillo.

Colombia es una de las mejores selecciones del mundo en la actualidad. (Foto: Conmebol)

La lista de convocados de Colombia

Néstor Lorenzo publicó el jueves la lista de convocados para enfrentar a Perú y Argentina, por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La ‘Tricolor’ se ubica en la tercera casilla de la tabla de posiciones con doce puntos, pero no puede distraerse pues el objetivo es lograr la clasificación sin pasar apuros. Respecto a la nómina actual (comparado con la de la Copa América), en el arco se optó por incluir a Kevin Mier (Cruz Azul) en reemplazo de David Ospina. En la defensa, Yerson Mosquera (Wolves) y Cristian Borja (América) fueron llamados en lugar de Davinson Sánchez y Deiver Machado. Juan David Cabal (Juventus) es otro de los elegidos.

En el mediocampo, el único cambio es la inclusión de John Solis (Girona) por Jorge Carrascal quien, a pesar de tener minutos en Dinamo Moscú de Rusia, parece no encajar en el esquema del estratega. Quien tampoco fue llamado -por su decisión de fichar por Al Sadd de Qatar- fue Matheus Uribe. Por último, en la delantera, Miguel Ángel Borja (River Plate) salió de la nómina e ingresó Juan Camilo Hernández (Columbus Crew). De esta manera, el equipo quedó listo y en los próximos días se unirán a los entrenamientos con miras al duelo ante la Blanquirroja. Los colombianos llegan a Lima la siguiente semana.

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Millonarios) y Kevin Mier (Cruz Azul).

Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Millonarios) y Kevin Mier (Cruz Azul). Defensas: Yerry Mina (Cagliari), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Jhon Lucumí (Bolonia), Carlos Cuesta (Genk), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Bahía), Juan David Cabal (Juventus), Johan Mojica (Mallorca) y Cristian Borja (América de México).

Yerry Mina (Cagliari), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Jhon Lucumí (Bolonia), Carlos Cuesta (Genk), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Bahía), Juan David Cabal (Juventus), Johan Mojica (Mallorca) y Cristian Borja (América de México). Mediocampistas: James Rodríguez (Rayo Vallecano), Richard Ríos (Palmeiras), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Solís (Girona), Yaser Asprilla (Girona), Kevin Castaño (Krasnodar), Juan Fernando Quintero (Racing) y Jhon Arias (Fluminense).

James Rodríguez (Rayo Vallecano), Richard Ríos (Palmeiras), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Solís (Girona), Yaser Asprilla (Girona), Kevin Castaño (Krasnodar), Juan Fernando Quintero (Racing) y Jhon Arias (Fluminense). Delanteros: Luis Díaz (Liverpool), Jhon Córdoba (Krasnodar), Jhon Durán (Aston Villa), Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre), Luis Sinisterra (Bournemouth) y Juan Camilo Hernández (Columbus Crew).

Perú vs. Colombia: a qué hora juegan y dónde ver

El partido entre Perú y Colombia, por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026, se disputará el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m. Para la Bicolor es un duelo trascendental porque se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones y necesita un triunfo urgente para poder volver a ilusionarse con la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Es importante mencionar que el compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Futbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos la mejor previa de todas, el minuto a minuto más completo, así como las incidencias del encuentro. Podrás disfrutar de los goles que haya en el coloso de José Díaz.





