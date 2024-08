Lo que parecía en un momento imposible y para muchos un sueño truncado, está a punto de hacerse realidad. Paolo Guerrero tiene prácticamente todo listo para llegar a Alianza Lima, luego de una serie de eventos que lo ponen de vuelta en su casa, de donde salió rumbo a Europa siendo aún un adolescente. Firmar por la Universidad César Vallejo hacía creer que su última camiseta como profesional podía ser la del ‘Poeta’; pero la incomodidad del delantero nacional era evidente con la situación futbolística del club trujillano, lo que aceleró su salida. La Cámara de Conciliación y Disputas de la FPF confirmó su liberación hace un par de días y con ello tiene el camino libre para cumplir su sueño de ser otra vez blanquiazul.

Tal como informó Depor, una vez que el organismo determinó disolver el vínculo contractual entre Paolo Guerrero y la César Vallejo, Alianza llegó a un acuerdo de palabra con el ‘Depredador’, las negociaciones arrancaron y solo es cuestión de tiempo (o de horas) para que el fichaje sea oficial. La experiencia y jeraerquía del delantero de 40 años serán claves para sostener el buen momento íntimo, darle mayor presencia en ataque, ante la lesión de Cecilio Waterman, y pelear un puesto con Hernán Barcos, Pablo Sabbag, Matías Succar y Kevin Quevedo.

Son horas claves para consumar lo inminente, y mientras se afinan los detalles en la negociación y ‘PG9′ se mantiene en Brasil, en Depor conversamos con cuatro exfutbolistas con pasado blanquiazul para conocer sus impresiones sobre la llegada del histórico goleador de la Selección Peruana al cuadro de La Victoria. Además, según sus miradas, conocer qué puede aportarle al equipo de Mariano Soso en lo que resta de Clausura, donde marchan líderes.

Voces íntimas

La llegada de Paolo no solo genera gran expectativa en los hinchas blanquiazules, también en exfutoblistas con pasado en tienda íntima, que saludan su inminente fichaje y vuelta a la institución de donde nació. Henry Quinteros, Junior Viza, Jean Tragodora y Kohji Aparicio -los consultados en esta ocasión- destacaron su arribo y lo que implica su incorporación, además si es posible verlo haciendo dupla con Hernán Barcos, capitán de Alianza Lima y hoy por hoy el hombre más experimentando e influyente del plantel.

“La llegada de Paolo a Alianza es muy importante a nivel institucional de aliancismo, si lo vemos de esa manera. El aliancismo que pueda tener él, la familia Guerrero Gonzales, por lo que genera él como persona, la familia de ‘Caico’; su llegada va a hacer muy buena para Alianza. Después muy aparte que llegue en óptimas condiciones, que se ponga bien y en lo deportivo también puede resultar muy bien”, dijo Henry Quinteros, exfigura íntima y panelista de ‘Desmarcados’.

En esa misma línea, Junior Viza se mostró contento porque Paolo cumplirá su deseo de volver a vestir de blanquiazul. “Como hincha, feliz de que Paolo venga nuevamente a su casa, donde creció, hizo las menores, donde tuvo la oportunidad de salir al extranjero muy joven. Feliz de que venga a Alianza y para prácticamente cerrar su carrera como él quería. Para muchos chicos es un ídolo, ha dado mucho por la selección y ahora, verlo con la blanquiazul será lindo”, declaró. Kohji Aparicio, por su parte, señaló que “Paolo es un jugador de la casa y todo lo que sea sumar en el equipo estará bien”.

Además, Jean Tragodara manifestó que a nivel de experiencia y expectativa del hincha, Paolo Guerrero aportará su cuota importante en La Victoria. “En todo sentido, en marketing, jerarquía, en equipo, manejo de grupo, será un aporte importantísimo su llegada. Es un jugador de selección, de mucha trayectoría, va a sumar mucho en Alianza”, sostuvo el exvolante.

Sobre lo que puede aportar Paolo, el ‘Pato’ Quinteros apuntó a la jerarquía y ‘CV’ del ‘Depredador’ y lo que puede influir en los menores. “Puede aportar al equipo esa experiencia que él puede brindarle a los chicos, la experiencia de jugador nivel profesional top, uno de los mejores delanteros de Sudamérica en su momento, estuvo en Europa e hizo las cosas bien. Eso puede aportarle a los chicos que están saliendo y convivir con él, que lo vean entrenar se aprende mucho”, añadió la figura del canal de YouTube ‘Denganche’.

‘Cuchara’ habló sobre la identidad blanquiazul y cómo calza perfecto Paolo en esa idea. “Él va a aportar mucho en el tema de la jerarquía, de la experiencia, en la identificación con el club. Una de las cosas que el hincha siempre ha reclamado que siempre Alianza tiene que tener líderes y gente de la casa. Imagínate, tener a Paolo que es un crack y líder en todo aspecto, tenerlo ahí en el camarín, va a ser muy bueno y motivador para los chicos que están saliendo. Va a aportar mucho”, manifestó Viza.

Mientras que Jean Tragodara se refirió específicamente a las virtudes dentro del campo de ‘PG9′. “Va a hacer importantísimo su aporte en el juego aéreo, ya que Alianza llega mucho por las bandas y tira muchos centros. Ya sabemos cuál es la especialidad de Paolo, el cabezazo, el aguantar las marcas, ser pívot”, expresó. Lo mismo que Kohji Aparicio, quien dijo lo siguiente: “Su experiencia va ser importante, además si se complementa rápido, seguro hará varios goles, porque dentro del área siempre fue muy bueno y es lo que necesita Alianza hoy”.

La llegada de Palo también abre el debate sobre cómo será la convivencia con Hernán Barcos dentro del campo de juego, si los dos podrán jugar juntos o Mariano Soso tendrá que tomar alguna decisión al respecto. Henry Quinteros se mostró a favor de que ambos delanteros coincidan, aunque no en todos los partidos, la mayoría de veces tendría que ser de local, donde Alianza suele presionar más.

“Yo creo que sí jugaría con Barcos. En Matute, a ver aguántalos, pero va hacer dependiendo del rival. En Matute, contra cualquier rival yo sí los pondría, con gente que juegue por fuera y que saquen cinco a ocho centros por tiempo, así cualquiera de los dos te la va a meter. Va a hacer una dupla importante, lo que sí es una dupla mayor, pero que en el torneo local puede dar muchos goles. Vamos a ver cómo llega Paolo, que llegue en las mejores condiciones, aporte mucho en Alianza y cierre una carrera muy importante”, sostuvo el ‘Pato’.

Esa misma idea la tiene Junior Viza, y aunque Alianza tambíen fichó a dos delanteros más para el Clausura, alinear a Barcos y Paolo resulta muy atractivo por todo lo que puedan aportar ambos arriba. “Eso se verá en el día a día, el entrenador va a buscar lo mejor para el equipo. Tenerlo a Barcos, que cada vez que juega destaca, y a Paolo, que va a venir con muchas ganas, creo que va a ser un problema para el entrenador, ver a quién poner, teniendo a esos dos cracks. También a Sabbag, Succar, van a tener una linda competencia, no importa la edad ni nada, el que mejor esté va a jugar”, dijo ‘Cuchara’.

Por otro lado, Jean Tragorada y Kohji Aparicio plantearon otro escenario. “Pienso que por la idea de juego de Soso, no van a poder jugar juntos, ya que se necesita un delantero que marque diagonales y los dos son más posicionales, no creo que los dos jueguen juntos. Algunos partidos de local podría serlo, pero los dos juntos, en la mayoría, no creo”, dijo ‘Trago’. En tanto, el exdefensa blanquiazul indicó lo siguiente: “Lo veo más haciendo dupla con Sabagg y Quevedo, creo que será Barcos o Paolo, salvo circunstancias especiales. De jugar juntos, seguro Barcos estará más retrasado y Paolo más de área, pero no veo a los dos juntos de titulares en un partido”, finalizó.





