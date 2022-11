Aunque parece que fue ayer, ya han transcurrido cinco años desde aquella gesta histórica. Fueron 26 jugadores los que llamó Ricardo Gareca para hacer frente la serie del repechaje ante el equipo más importante de Oceanía. Nombres que quedaron inscritos para siempre en las memorias del balompié nacional.

Solo un futbolista no cambió de club en todo este tiempo. Se trata de Aldo Corzo, quien sigue vistiendo las sedas de Universitario de Deportes . El resto lo hizo hasta en dos oportunidades y hoy viven un presente totalmente distinto. Desde retiros, últimos años de actividad, hasta consolidaciones en el extranjero. Un balance de los últimos cinco años de la era Gareca a puertas del debut de Juan Reynoso en Lima como técnico de la bicolor.

El arco

Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo han tenido gran regularidad en sus respectivos clubes, siendo titulares indiscutibles toda la temporada. Para destacar el 2022 del guardameta de Melgar. No solo la rompió en la Liga 1, saliendo subcampeón nacional. También lo hizo en la Copa Sudamericana, sobre todo en la definición por penales ante Internacional de Porto Alegre.

Fuera de nuestras fronteras, el ‘Pulpo’ siguió siendo figura del Orlando City y alcanzó ganar su primer campeonato: US Open Cup. Es más, teniendo en cuenta su precio en 2017, este subió 100%, pasando de valer 1 millón de euros a 2 millones de euros. Todo hace indicar que el próximo año podría cuidar la valla de otro club.

Jugador Club actual PJ Variación en el mercado desde 2017 a 2022 Pedro Gallese Orlando City 36 +100% Carlos Cáceda Melgar 49 se mantiene José Carvallo Universitario de Deportes 33 +25%

La defensa

Salvo Miguel Trauco, que estuvo cuatro meses sin equipo, todos los defensores que jugaron el 2022 lo hicieron como mínimo en 30 encuentros. El ex Saint Étienne solo sumó la mitad de dichos compromisos, viviendo una temporada para el olvido. Caso contrario a la temporada de Luis Advíncula con Boca Juniors. Jugó 43 partidos entre Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores. Además se consagró campeón del fútbol argentino. En esta lista también figuran Alberto Rodríguez y Adrián Zela. Ambos no tuvieron actividad este curso.

Si miramos el lado económico saltan a la luz los nombres de Luis Abram y Anderson Santamaría. El zaguero Cruz Azul aumentó su valor de mercado en 789%, mientras que el hombre de Atlas lo hizo en 360%. Por otro lado, siete jugadores se devaluaron. Dejando de lado a los que no jugaron, Christian Ramos sufrió la mayor depreciación con un +65%, gran parte por su retorno a la Liga 1.

Jugador Club PJ Variación en el mercado desde 2017 a 2022 Luis Advíncula Boca Juniors 43 -20% Aldo Corzo Universitario de Deportes 30 -10% Christian Ramos Alianza Lima 30 -65% Alberto Rodríguez Sin equipo - -67% Anderson Santamaría Atlas 33 +360% Adrián Zela Sin equipo - -69% Miguel Trauco San José 15 -10% Nilson Loyola Sporting Cristal 36 -18% Miguel Araujo FC Emmen 30 +50% Luis Abram Cruz Azul 38 +789%

El mediocampo

No ha sido su mejor temporada. Empezamos con los ‘europeos’. Renato Tapia no pudo recuperar nunca su puesto en el Celta, mientras que Peña terminó por sentirse incómodo en Malmo. El caso de Cueva se divide en dos. La última temporada de la liga árabe, donde brillo con goles y asistencias, y el comienzo del nuevo torneo, siendo casi intrascendente. Finalmente, Yoshimar Yotún no la pasó bien en su retorno al campeonato nacional y se la pasó gran parte del torneo entre algodones.

Pese a que no tuvieron un gran año, su tasación entre 2017 y 2022 si vio números verdes. Solo Cueva (-20%) no aumentó su valor en esta media década. Destacan Wilder Cartagena y ‘Peñita’ con un incremento de 400%, números que ponen en evidencia lo mucho que crecieron desde aquel noviembre del 2017.

Jugador Club PJ Variación en el mercado desde 2017 a 2022 Renato Tapia Celta 25 +125% Yoshimar Yotún Sporting Cristal 22 +167% Christian Cueva Al- Fateh 22 -17% Pedro Aquino América 29 +350% Wilder Cartagena Orlando City 21 +400% Sergio Peña Malmo 36 +400%

La delantera

Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna y José Manzaneda fueron los atacantes que estuvieron más finos de cara al arco rival. Sobre todo el hombre del Seattle Sounders, un especialista del gol en la MLS. Llama la atención la poca producción de Edison Flores, jugador muy criticado por la afición del Atlas. También tenemos a dos jugadores que retornaron al Perú y que las lesiones no los ayudaron: Jefferson Farfán y Paolo Hurtado.

Todos, salvo el ‘Orejas’ (incrementó en 350%), vieron caer el valor de su pase. El caso más resaltante es el de la ‘Foquita’ con +86%, indicando tal vez el fin de su carrera. La baja cotización se debe más que todo a un tema de edad, ya que muchos sortearon hace un tiempo el mejor momento de sus carreras.

Jugador Club PJ Goles Asistencias Variación en el mercado desde 2017 a 2022 André Carrillo Al-Hilal 22 2 2 -71% Edison Flores Atlas 32 1 0 +350% Jefferson Farfán Alianza Lima 3 0 0 -86% José Manzaneda Cantolao 33 5 4 -20% Paolo Hurtado Alianza Lima 9 1 0 -87% Yordy Reyna Charlotte FC 22 4 6 -41% Raúl Ruidíaz Seattle Sounders 25 12 2 -20%

