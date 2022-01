Ricardo Gareca siempre se caracterizó por ser un técnico que prioriza la continuidad de los jugadores. Para él, este aspecto es clave a la hora de armar una convocatoria. Sin embargo, el actual contexto hace que este factor se vea afectado por la reanudación y comienzos de ligas, pretemporadas y cambios de equipo de algunos habituales jugadores que integran la selección peruana.

¿Lo bueno? La ‘sele’ no perdió tiempo y arrancó desde diciembre los trabajos en la Videna, con jugadores que estaban de vacaciones, sobre todo los de la MLS, y de la Liga 1, quienes se encontraban en pretemporada. Mucho ojo al dato: solo 11 de los 30 convocados para Colombia y Ecuador tuvieron acción en este 2022. A continuación, te contamos la actualidad de nuestros muchachos, ¿cuántos minutos y partidos llevan?

Con presencia en Arabia Saudita

Christian Cueva ya se puso bajo las órdenes de Ricardo Gareca, siendo uno de los ‘extranjeros’ que más minutos suma desde que empezó el año. Lleva cuatro partidos completados (360 minutos) y anotó un tanto con Al Fateh. Al igual que en la ‘sele’, Cueva es la manija de su equipo, aunque igual no evita el irregular momento en la liga saudí: enlaza cuatro fechas sin ganar (dos empates y dos derrotas), algo que lo hizo caer hasta el puesto 12 con 18 puntos, a 23 del líder Al-Ittihad. Con ritmo y gol incluido, el ‘10′ se perfila como una de las principales cartas del ‘Tigre’, y confirmar así que es el jugador más influyente de su ‘era’: lleva 15 ‘pepas’ y 12 asistencias.

El otro embajador ‘criollo’ en la Pro League es André Carrillo. El último viernes, ante Al Batin, la ‘Culebra’ completó su cuarto partido en este 2022, con un total de 258 minutos. Eso sí, el gol se le ha negado en los últimos cinco duelos, pues no festeja desde el 25 de diciembre. A su favor, se puede decir que llegará motivado gracias a la reciente obtención del título de la Supercopa de Arabia Saudita, el séptimo que consigue con el ‘Líder’. Es el segundo peruano con más trofeos (12) en el exterior, por detrás de Claudio Pizarro (18). Además, su equipo, con 31 puntos, está a 10 del puntero tras 17 jornadas.

Los mejores del mediocampo

Renato Tapia encendió las alarmas hace unas semanas en la Videna por una lesión en la rodilla izquierda. No obstante, eso es cosa del pasado. Es más, el sábado estuvo en el empate de visita del Celta ante Sevilla (2-2), al ingresar a los 65′ de juego. Así, el ‘Cabezón’ firmó su tercer partido del año, claro está que es el segundo consecutivo tras la recuperación de su molestia. En total, llegará al duelo de este viernes ante Colombia con 100 minutos disputados. Es verdad que no aterriza con el óptimo de continuidad, pero de igual forma es pieza clave en el ‘11′ de Ricardo Gareca, por lo que será vital que agarre confianza en la Videna. En cuanto a su equipo, los celestes se ubican en el puesto 11 de LaLiga tras 22 fechas.

Por su parte, Pedro Aquino suma dos partidos en este 2022. Esto debido a que el Clausura de la Liga MX recién se ha puesto en marcha. Es más, ayer la ‘Roca’ estuvo ante Atlas de Anderson Santamaría, en el estadio Azteca, donde demostró que está en buen nivel y ello también se debe a que viene de una exigente pretemporada con las ‘Águilas’. Así, todo apunta a que volverá a ser una pieza de recambio fundamental para el ‘Tigre’ de cara a los duelos contra los ‘cafeteros’ y Ecuador, por las Eliminatorias. Es más, en los últimos días, su nombre estuvo voceado para salir del gigante mexicano por una oferta de 7 millones de dólares por parte de un equipo europeo, según la prensa azteca. Sin embargo, el club habría decidido no dejarlo ir y espera que sigue revalorizándose (contrato hasta fines del 2024).

La otra alternativa en ese medio sector de la blanquirroja, Wilder Cartagena, también llegará con acción en su club. ‘Carta’ suma 180 minutos con Ittihad Kalba en este 2022, que justamente el sábado, con el peruano en el campo, venció por 1-0 a Al Wasl por la Legues Cup de los Emiratos Árabes Unidos. El mediocampista es pieza clave en el ‘11′ de su equipo. Eso sí, volvió a entrenar con los ‘Tigres’ a partir del 11 de enero, pues el pasado 31 de diciembre dio positivo al coronavirus. Cartagena arribará a Lima con continuidad y eso le da tranquilidad al ‘Tigre’, que siempre lo tiene en cuenta.

Una opción en el once y otro que debe esperar

Con la ausencia de Christian Ramos, Miguel Araujo espera ganarse un lugar en la zaga de Perú frente a Colombia. Por ahora, la ‘Fiera’ tiene los números a su favor para hacerlo. El sábado, lideró a Emmen que venció por 2-0 a NAC Breda, lo que significó su segundo partido en este 2022, sumando 180 minutos en total. Cabe destacar que la Segunda División de los Países Bajos recién se reanudó la primera semana de enero, aunque igual el central estuvo en constante entrenamiento con los ‘Caníbales’, que tiene una racha de tres victorias consecutivas y ya marcha segundo en la tabla, siendo uno de los favoritos para lograr el ascenso.

Todo lo contario vive Miguel Trauco en Saint-Étienne de la Ligue 1, donde solo ha sumado siete minutos en un partido en este año. El 15 de enero fue diagnosticado con coronavirus, según medios franceses, con lo cual se perdió los últimos dos duelos de los ‘Verts’. Aunque no estará ante Colombia, por suspensión, igual fue convocado por Ricardo Gareca, pensando en su titularidad para el duelo del 1 de febrero ante Ecuador, en el estadio Nacional. No llega con actividad reciente, pero esta temporada registra 12 partidos, nueve como titular. De hecho, venía siendo indiscutible para su técnico Pascal Dupraz. Está en manos del ‘Tigre’ su presencia.

¿La primera opción de recambio en ataque?

Con tres partidos y 124 minutos de juego, Santiago Ormeño es nuestro delantero convocado con más acción del año. Anoche, disputó los últimos 22′ de juego contra Pachuca, al que su equipo venció por 2-1 en la fecha 3 del Clausura de la Liga MX. De a pocos, viene ganándose la confianza del técnico Ariel Holan en León, aunque su única deuda sigue siendo el gol: lleva 21 partidos sin anotar, y su última celebración fue en setiembre con los ‘esmeraldas’. Es decir, cuatro meses sin festejar.

La pregunta del millón es si ‘Santi’ es la primera opción de recambio en ataque para Perú, donde Gianluca Lapadula es el referente. Ormeño llegará a la Videna con continuidad, pero sin gol, un aspecto que Alex Valera sí consiguió en los amistosos ante Panamá y Jamaica (dos goles). Ambos deberán luchar, pulso a pulso, esa alternativa en los entrenamientos en la Videna de San Luis.

Puros amistosos

Dentro de la convocatoria de Ricardo Gareca también hay casos de jugadores que han disputado amistosos de pretemporada con sus respectivos clubes. Ahí nos topamos con Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Gabriel Costa. Curiosamente, todos ellos han tenido acción con Boca Juniors y Colo Colo, respectivamente, en el Grupo A del Torneo de Verano que se viene desarrollando en Argentina.

Los que más minutos han sumado son ‘Bolt’ y ‘Gabi’, ambos con 180 minutos. El lateral estuvo en los triunfos contra el ‘Cacique’ (2-0) y ante Universidad de Chile (3-2). Por su parte, el extremo uruguayo naturalizado peruano marcó en el triunfo sobre la ‘U’ (2-1) y ante los ‘Xeneizes’, donde tuvo un par de encuentros con su amigo Advíncula.

Asimismo, esta tarde saldrá de este grupo de ‘amistosos’, ya que estará en la Supercopa de Chile, en el que Colo Colo chocará con Universidad Católica (5 p.m.) por el primer título oficial del fútbol ‘mapocho’ en este 2022. El equipo de Costa se ganó su derecho a pelear por este trofeo al conquistar la pasada temporada la Copa Chile.

En cuanto al ‘Kaiser’, todo indica que se mantendrá una temporada más en Boca, después de ser vinculado con préstamos a otros clubes de Argentina e inclusive, de México, específicamente de Cruz Azul de Juan Reynoso. El pasado viernes, Zambrano sumó 90 minutos en el triunfo sobre la Universidad de Chile y le da tranquilidad a Gareca, que lo puede usar en el once peruano ante la ausencia por lesión de Christian Ramos.

Gianluca Lapadula y el costo de querer volver a la Serie A

“La inactividad siempre genera interrogantes”, dijo Ricardo Gareca, en su conferencia, cuando se le preguntó por la actualidad de Gianluca Lapadula. ‘Lapagol’ no tiene acción desde el 15 de diciembre con Benevento, luego de que Fabio Caserta, entrenador de los ‘Brujos’, señalara que el delantero pidió no ser considerado más buscando su salida del club. El ‘Bambino’ entrena por separado y ya no tiene contacto con el resto de sus compañeros, según lo informado por el diario Il Sannio Quotidiano de Italia.

Por ahora, su futuro es incierto, aunque existe el interés de varios clubes de la Serie A: Bologna, Cagliari, Sampdoria y Lazio, son sus principales destinos. Claro, lo más importante ahora es solucionar su vínculo con Benevento, con el que tiene contrato hasta junio del 2023. Es más, los ‘brujos’, que vienen peleando por el ascenso la Serie A, reciente se reforzaron con dos delanteros para lo que resta de la temporada, aunque extrañan al enmascarado, pues en sus últimos dos partidos tropezó (1-1 con SPAL y 2-0 con Alessandria).

Yoshimar Yotún, en busca de la mejor opción

Sumar minutos en la goleada sobre Jamaica (3-0) significó tener acción luego de dos meses para Yoshimar Yotún. El zurdo, quien dejó el Cruz Azul de Juan Reynoso al final de temporada, por un tema económico, según la prensa mexicana, continúa buscando equipo. No obstante, no se ha tomado vacaciones y trabaja desde la quincena de diciembre en la Videna, junto al resto de seleccionados, con miras a la próxima fecha doble de Eliminatorias donde es fijo en el ‘11′ del ‘equipo de todos’.

Por ahora, no hay nada concreto sobre su futuro, pero se especula que tendría ofertas de la MLS, especialmente de Orlando City, donde ya jugó e inclusive, donde inició su etapa como volante mixto por pedido de Gareca. Depor pudo conocer que tras los partidos con Colombia y Ecuador, ‘Yoshi’ ya debe haber definido su nuevo equipo. Cabe destacar que también se habla de una opción de jugar en la liga saudí, donde ya André Carrillo y Christian Cueva son figuras en sus respectivos clubes. Este es el panorama de cara a las Eliminatorias.





