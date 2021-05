Alguna vez, Miguel Araujo contó lo clave que fue medir sus registros con los de Luis Suárez previo al choque de Eliminatorias a Rusia 2018, en Lima. Desde el comando técnico de la selección peruana le ofrecieron una serie de datos para que el zaguero entienda que no había una distancia entre ambos. Esa minuciosa tarea del equipo de trabajo de Ricardo Gareca se ha dado a lo largo de estos seis años en la Videna. Los resultados son conocidos: el regreso a un Mundial después de 36 años y la chance de disputar una final de Copa América en el 2019.

Adrián Vaccarini, quien trabajó de la mano con Néstor Bonillo (ambos preparadores físicos), fue clave en esa misión y, a su vez, en crear un área de estadística e investigación. Hoy, a menos de un mes para el reinicio de las Eliminatorias, tendrá que asumir otro reto: en Fortaleza de Brasil. Aquí nos cuenta algunos pasajes de su trabajo en San Luis y cuánto le costó tomar la decisión de partir.

¿Qué siente en estos momentos?

Tengo una mezcla muy grande de sentimientos. Entre alegría por el nuevo desafío, y una especie de angustia y tristeza por dejar este lugar donde he vivido tantas cosas. Estoy muy agradecido y me siento un privilegiado por haber estado acá, por las cosas que pude vivir. Me voy con mucho afecto y cariño. Todo es muy bonito.

¿Qué se siente haber trabajado al lado de Ricardo Gareca?

Es un privilegio trabajar con él y con Néstor (Bonillo). Me cambió la vida venir a la selección. Yo trabajé muchos años en Argentina con varios clubes y venir al Perú realmente fue un cambio a nivel profesional y personal. Todos estos años han sido de aprendizaje. Incluso, he aprendido solo observando y eso es lo que hoy me moviliza. Si tenía dudas de irme era por el enorme agradecimiento que siento con la selección. Esta vez sentí que era el momento, deseo volver a trabajar en el día a día, es lo que amo y solamente por eso tomé la decisión.

¿Logró conversar con el profesor Néstor Bonillo?

Sí, fue con el primero que hablé. Primero como amigo, después como compañero de trabajo. Yo le dije que me preocupaba que mi decisión perjudique a la selección peruana. Pero tanto él como Ricardo me dieron su apoyo. Es difícil que no exprese lo mejor hacia ellos. Con Néstor tengo un agradecimiento eterno porque me ayudó mucho. Me ha ayudado a crecer, ha confiado en mí, me ha hecho pensar de distinta manera en mi carrera. Yo les he dicho que para lo que necesiten, siempre estaré.

¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a la selección?

Creo que eso lo tiene que resolver el otro (lado). Lo que sí puedo decir es que siempre dejé mucha pasión por lo que hago, mucha dedicación, tiempo, amor. Con el profesor Néstor nos planteamos dejar muchas cosas en lo material, en estructura. Hoy hay una amplia base de datos de la cual estamos muy orgullosos. Se creó el área de estadística e investigación, donde hay gente muy capaz, y existe información desde los chicos de la sub 15 hasta los de la selección mayor. Creo que ese logro es el más importante.

¿Cómo ayudó la información recolectada en el rendimiento de los jugadores?

Se habla de lo físico, pero no me quedaría solo en eso. Nosotros construimos información para todas las áreas. A veces se cree que la preparación física es solo correr e ir al gimnasio, y está lejos de eso. El rendimiento es mucho más amplio y está bajo lo táctico, técnico, lo físico-analítico, composición corporal, antecedentes de lesiones, entre otros cosas. Nosotros lo que hemos dejado es eso, hay base de datos de todo. Muchos clubes recolectan información, la guardan, pero no la procesan ni investigan. Nosotros sí lo hicimos. El único objetivo es que los entrenadores puedan tener herramientas para tomar las mejores decisiones.

¿Cuál es el mayor cambio que se ha generado en la selección a lo largo de estos seis años?

Siento que un cambio grande que se produjo es la convicción de lo que podían hacer. Ricardo fue determinante en su forma de dar el mensaje. La convicción que tiene para hablar, transmitir. Eso que te contaba de la cantidad de datos que usamos y produjimos lo usamos para eso, para demostrarle a los jugadores que ese imaginario de que están lejos de Europa, Brasil, Argentina, no es real. Esa solo es una construcción hecha de una opinión subjetiva. siento que ese fue el cambio, es pasar de participar a competir. Están en el nivel de competir con cualquiera.

¿No hay nada que envidiar a los jugadores de Europa?

No, no hay nada que envidiar. Me tocó estar con los juveniles, y ellos también tienen una creencia instalada de que les va a costar y que el otro es mejor. Hay que cambiar ese mensaje. Y ojo que se pueda competir no quiere decir que no se puedan hacer más cosas. Se puede competir pero hay que seguir creciendo.

¿Cómo analiza hoy el fútbol peruano?

Yo creo que los clubes han ido mejorando. Aún así, creo que todavía tienen que mejorar en su infraestructura. Cuando uno viaja ve cosas totalmente distintas, desde campos de entrenamientos, personal estable, pues las instituciones no deben depender solamente del comando técnico. Si uno logra esa estabilidad, podrá proyectarse en el tiempo. Nosotros siempre hemos dicho que el futbol peruano está al mejor nivel que puede, por eso hicimos reuniones, mediciones antropométricas, todo con la finalidad de saber la composición corporal de todos los jugadores del fútbol peruano, para así poder promover mejoras.

Adrián Vaccarini llegó a la selección peruana en el 2015, con Ricardo Gareca.

La selección: una familia

El 6 de abril del 2021 es una fecha clave para el fútbol peruano. Jefferson Farfán volvió a vestir la camiseta de Alianza Lima y a jugar en el torneo local después de 17 años. Fue una tarde soñada para la ‘Foquita’: anotó contra Deportivo Municipal y en la celebración corrió hasta el punto del córner para señalar a uno de los palcos del estadio Alberto Gallardo. Allí se encontraba Adrián Vaccarini, quien fue clave durante su proceso de recuperación. Se crearon lazos.

Jefferson Farfán te dedicó su primer gol en la Liga 1, ¿qué le generó?

Lo primero que hice fue escribirle y agradecerle. Ya he podido conversar con él, al igual que con algunos jugadores, porque quiero que se enteren por mi persona. Lamentablemente, no voy a poder hacerlo de manera presencial. Si de algo estoy seguro es que las cosas más bellas que me han pasado en mi carrera, pasaron por este tipo de cuestiones, por lo afectivo, la comunicación, por saber que uno puede ayudar en algo que al otro le sirve para estar mejor. Me puse a pensar en cuántas rehabilitaciones hemos pasado juntos, y yo sé quién es él. Que tenga ese gesto es algo que voy a llevar toda la vida en mi corazón.

¿Ha podido conversar con Paolo?, ¿usted cree que llegará a las Eliminatorias?

Con Paolo también hablé. Él se siente muy bien, confío en que va a poder estar. Paolo es un jugador que tiene una gran capacidad de recuperación, sabe reponerse, así que yo confío en que va a estar, aunque sea unos minutos. Con él he compartido muchas cosas, hemos entrenado muchas veces, muchos momentos. Y me pasa lo mismo que con Farfán. Me siento muy agradecido de haber tenido tanta confianza con él.

¿Aún hay chance de clasificar?

Sí, sin duda. De hecho, el inicio anterior tampoco fue bueno y fuimos al Mundial. Tanto el plantel como el cuerpo técnico tienen la capacidad y las herramientas para volver al lugar en el que habíamos terminado. Hay mucha capacidad.

¡Gracias por todo, 'profe'! 🙌🏽



Agradecemos el trabajo realizado por Adrián Vaccarini durante los 6 años que integró nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪.



Los mejores deseos y muchos éxitos en los nuevos retos profesionales.#ArribaPerú 💪🏼 pic.twitter.com/vORDyMjyPA — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) May 12, 2021

¿Qué objetivos tiene en Fortaleza de Brasil?

Lo primero es ser feliz, que en definitiva se trata de eso. Deportivamente me sumo a un cuerpo técnico. He charlado con ellos, pero no los conozco presencialmente, aunque sé que son buenas personas. Pero mi mayor desafío es disfrutar lo que hago. Soy muy apasionado, competitivo y quiero ganar, pero no quiero dejar de ver que el mayor desafío es disfrutar, porque eso también quiero que haga mi familia

¿Algo que dejó pendiente?

Hay muchas cosas con el área de estadística e investigación... que sí me gustaría que se cierren, que sigan y sé que voy a seguir aportando para que eso pase porque así siento mi carrera. Siento que se trata de compartir para hacer las cosas mejor.





