A menos de un mes para que inicie la Copa América de Estados Unidos, la Selección Peruana reveló su lista preliminar de 29 jugadores, de los cuales solo serán considerados 26. En ese sentido, para explicar cuál es el ambiente que se vive en la interna del equipo, Aldo Corzo estuvo presente en el canal oficial que transmitirá el evento deportivo y conversó con los medios de comunicación, dejándoles palabras a Jorge Fossati y Christian Cueva.

En primera instancia, el defensor de Universitario de Deportes reconoció que este reencuentro con sus compañeros de la Selección Peruana ha sido positivo para todos, pues se respira mucho optimismo para sacar buenos resultados en la Copa América. “Se siente una buena energía en la Selección, buenos ánimos, la gente está con muchas ganas, siento que el grupo va a estar fuerte”, explicó.

Por otro lado, el zaguero de 35 años confirmó que físicamente está bien y su salida del último partido ante Liga de Quito se debió a una pequeñas molestia en el abductor. “Tengo una pequeña molestia en el aductor, fue por un mal movimiento, no fue por el desgaste, no es nada grave. Me hice una ecografía en la Videna, no hay nada gracias a Dios, hice un mal movimiento, fue algo muy ligero, y eso me ha dejado tranquilo”, agregó.

Por otro lado, Aldo Corzo respaldó el trabajo que viene realizando Jorge Fossati en la Selección Peruana, con quien previamente coincidió en su reciente paso por Universitario de Deportes, donde salió campeón de la Liga 1 2023. Recordemos que el capitán de la ‘U’ fue una de las piezas claves del ‘Flaco’ en la consecución del título nacional del año pasado y seguramente lo será en la ‘Bicolor’.

“Sabemos como trabaja, es una persona seria, inteligente, sabemos que él va a ser el mejor trabajo de su carrera porque estar otra vez en una Selección, para él debe ser un logro importante y nosotros pensamos que él nos va a dar una mano para lograr los objetivos”, sostuvo referente crema.

En otro momento de la entrevista, Corzo tuvo palabras de elogio hacia Christian Cueva, quien fue una de las sorpresas en la lista preliminar de la Selección Peruana, pues por ahora se sumará como invitado previo a los amistosos de junio. “Al ‘cholo’ Christian lo conocemos todos, es un lindo tipo, una gran persona y como jugador ni que decir”, manifestó.

Finalmente, respaldó la decisión de Fossati de tomarlo en cuenta, por todo lo que en su momento le dio a la Selección Peruana. “Es importante que se respeten a los jugadores que le han dado mucho a la Selección y es el caso de él. Está teniendo esta oportunidad por lo que siempre ha hecho y si él está bien seguramente nos va a dar un mano, siempre es bueno verlo en la Videna porque genera buen ambiente”, sentenció.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de disputar sus amistosos previo a la Copa América 2024 –frente a Paraguay y El Salvador, el 7 y 14 de junio, respectivamente–, la Selección Peruana concentrará con los 26 convocados por Jorge Fossati en Estados Unidos. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





