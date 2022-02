En la última fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022, la Selección Peruana sumó tres puntos importantes, tras vencer por 1-0 a Colombia. Además del gol de Edison Flores, el mismo que hizo vibrar a la hinchada en Barranquilla y en nuestro país, también hubo otro suceso que llamó la atención.

Esto sucedió a los 59 minutos del compromiso. Un incómodo empate sin goles presionó a los seleccionados colombianos a buscar mil formas para abrir el marcador y una de ellas fue buscar el penal. James Rodríguez simuló una falta en el área peruana para tentar un disparo a los doce pasos, hecho que enojó a Aldo Corzo.

“Son cosas que suceden en un partido, obviamente da cólera porque uno está aguantando el partido, además de ser un encuentro muy importante. Todo está caliente y difícil y con eso, lo único que te hace es hacer acordarte a su madre”, confesó entre risas el defensa de Universitario de Deportes a Movistar Deportes.

Esta acción generó más de una reacción por parte de los hinchas, convirtiendo el momento de tensión en diferentes memes y bromas. Incluso, el propio jugador confesó que su familia optó por saber más sobre el encuentro con el volante ‘cafetero’ que de la victoria en sí.

“Me han hecho un montón de memes y bromas con eso. Es más, hasta acabó el partido y mis hermanos lo primero que me dijeron fue que le había dicho, ni siquiera me felicitaron ni nada”, manifestó Corzo, quien en dicho partido asumió el rol titular, luego de que Luis Advíncula quedara fuera por acumulación de amarillas.

Eso sí, Aldo Corzo no negó que lo que buscaba con sus palabras era que James Rodríguez reaccionara a su provocación, por lo que no paró de propinarle ofensas hasta que responda: “Como James no me respondía lo que le decía, yo quería que me responda, y al final lo conseguí”.





