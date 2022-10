Según pudo conocer Latina, un grupo de asesores del Ejecutivo, encabezados por Luis Mendieta Gavirondo, Jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, ha buscado reducir el presupuesto acordado para esta Copa del Mundo, que es de S/. 298.830.052. Además, quieren sacar a Chiclayo de la lista de ciudades que serán las sedes de este Mundial de menores (las otras son Callao, Piura, Lima y Tacna).

La Federación Peruana de Fútbol (FPF), de acuerdo al medio, terminó aceptando y acomodando los costos con el objetivo de mantener a la ciudad norteña. Pero desde el Gobierno de Pedro Castillo estarían planteando una reducción mayor, pues todavía tendrían la intención de retirar a Chiclayo. Las autoridades de la FPF, entre ellas el mandamás Agustín Lozano, habrían advertido que, de seguir así, Perú podría perder la organización, lo que habría caído mal en el Ejecutivo.

Para tratar de aminorar el impacto de este posible papelón internacional, el Gobierno estaría enfocado en brindar su total respaldo a los “Juegos Bolivarianos Para Todos, Ayacucho 2024″, una edición especial para conmemorar el bicentenario de la Batalla de Ayacucho, pues la oficial será Guayaquil 2025. De no realizarse el Mundial Sub 17 de Fútbol en el país, para el Ejecutivo la culpa sería de la FPF. Como fuese, Perú podría perder la gran oportunidad de mostrarse ante los ojos del mundo con esta cita deportiva.

Sede - Localidad Estadio Capacidad Callao Miguel Grau 17.000 Piura Miguel Grau 25.000 Lima Nacional del Perú 50.000 Tacna Jorge Basadre 19.850 Chiclayo Elías Aguirre 23.500

La importancia de este evento

Para Juan José Oré, técnico que comandó a los ‘jotitas’ en el Mundial Sub 17 del 2007, eventos como esta Copa del Mundo son importantes porque “ayudan a la infraestructura, a tener más campos, a mejorarlos, a arreglar los estadios. Además, entusiasman mucho a la gente y le dan la oportunidad a la selección, más allá de su participación en el Campeonato Sudamericano, de disputar de todas maneras el Mundial al ser local”. Añade que competir en este torneo es valioso porque el plantel va a ganar experiencia, al enfrentarse “con países que vienen mejor que nosotros, donde hay más competencia”.

Guillermo Esteves, entrenador nacional y jefe de la Unidad Técnica de Menores de Cantolao, va en el mismo sentido. “Este Mundial Sub 17 es importante porque, en principio, tendríamos una generación, la del 2006, que pasaría una experiencia única y que serviría para su proceso de crecimiento y aprendizaje. También, porque podría ser una buena forma de que los más chicos vean el nivel competitivo a nivel de selecciones y se preparen de la mejor manera”, expresa.

J.J. Oré, asimismo, recuerda que la edición del 2005, que se realizó en el país, “fue un éxito” en la organización. Y que aquella vez, por ejemplo, se reconstruyó el Estadio Max Augustín de Iquitos. Dicho recinto hoy es usado por clubes loretanos en la Copa Perú, como Estudiantil CNI o AD Comerciantes. De ese Mundial también salieron jugadores que después destacaron en sus países, como el atacante mexicano Giovani Dos Santos o, en el caso peruano, el defendor Carlos Zambrano.

Algunos podrían pensar que el presupuesto para el Mundial Sub 17 2023 en lugar de utilizarse para la organización podría destinarse para un mejor uso, como en la etapa formativa de los jugadores peruanos, pero como precisa el técnico Esteves, “ambos gastos deben de ser entrelazados”. Eso sí, acota, “son los clubes apoyados por la Federación Peruana de Fútbol los que tienen que trabajar a nivel formativo”.

¿Este tipo de eventos ayuda a las divisiones menores?

Guillermo Esteves señala que eventos como este Mundial Sub 17 “ayudan en cuanto al análisis de los entrenadores, porque es una buena oportunidad de nutrirse de mayor conocimiento in situ”. Y también “debería de ayudar, en principio, si los dirigentes (de los clubes) trazan bien sus objetivos a nivel formativo”, aunque aclara que “por más mundiales que se organicen (como el del 2005), la estructura y proyectos son institucionales; si nuestros clubes no tienen un horizonte claro, es complejo crecer”.

En la misma línea va Juan José Oré: si los equipos no trabajan en sus canteras, no habrá mucho avance. “Perú le da muy poca importancia a lo que es trabajo de menores. Ha mejorado un poquito, pero no deja de preocuparnos, porque no todos los equipos apuestan por divisiones menores. Mayormente, los limeños trabajan porque están acá (en la capital), pero en los de provincia la mayoría no tiene divisiones menores, salvo algunos como Melgar, que está trabajando bien”, explica ‘JJ Oré'.

Indica, de igual modo, que los clubes no solo se deben enfocar en las categorías Sub 17 o 18, sino que “tienen que trabajar cada vez más abajo, para que haya Sub 15, Sub 17, Sub 20 y después lleguen al equipo mayor”. “Además, apuestan poco por los formadores, así es difícil”, prolonga.

El técnico, de todos modos, resalta el hecho de que Perú pueda jugar directamente el Mundial Sub 17, pero manifiesta que “la idea es clasificar” mediante el Sudamericano y no estar esperando a ser los organizadores. “La idea”, prosigue, “es seguir siempre apostando por las divisiones menores, cosa que aquí en Perú se hace muy poco. No todos los clubes trabajan como debe ser, a conciencia”.

En abril pasado, el Gobierno del presidente Pedro Castillo dio las garantías gubernamentales para la realización de la Copa Mundial de Fútbol Sub 17. (Foto: Tw @presidenciaperu)

¿Es perjudicial devolver la organización?

Si es que Perú renuncia a la sede del Mundial Sub 17, Oré señala que la imagen del Perú se vería dañada a nivel internacional. Y que el otro punto negativo sería que si no realizamos el evento y no clasificamos en el Sudamericano, la participación peruana acabaría allí. Pero si el Perú organiza la Copa del Mundo, el cupo estaría asegurado y los chicos de la bicolor podrían disputar más encuentros. “Mientras más partidos tengamos, sobre todo los menores, van a seguir creciendo en la competencia”, dice el extécnico de la selección Sub 17. Esteves añade que “se perdería la oportunidad para que una generación tenga esa experiencia”.

Por el momento, desde la Federación Peruana de Fútbol tienen toda la intención de seguir con el evento deportivo. Al menos, así lo ha dejado saber Guillermo Echevarría, Director de Desarrollo de la FPF, en diálogo con Latina. “Desde la FPF, estamos comprometidos con el apoyo hacia las obligaciones asumidas por el Gobierno en relación a la inversión en infraestructura pública que nos permita asegurar la adecuada organización y realización del Mundial Sub 17 en nuestro país, pues ello nos pondrá en vitrina del mundo y permitirá reactivar infraestructura deportiva del país según estándares internacionales”, declaró.

“Tenemos plena confianza en poder seguir trabajando junto al Gobierno con el objetivo de garantizar la viabilidad y todos los beneficios para nuestro país asociados a poder organizar el Mundial”, agregó. Ahora, la Federación y el Ejecutivo encabezado por Pedro Castillo tendrán que reunirse y conversar para lograr un acuerdo, y que este Mundial Sub 17 siga como estaba previsto, sin afectar a los jugadores menores ni a la imagen del país.

