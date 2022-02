Tras el partido de la Selección Peruana contra Ecuador, las críticas hicieron presa de Santiago Ormeño, jugador que no tuvo su mejor jornada y fue reemplazado por Alex Valera. Este último, se ganó el reconocimiento de la hinchada por su gran performance, pero ello no hizo que olvide los duros momentos que le tocó vivir y, ante ello, le mostró su respaldo a su compañero.

“Su situación es muy complicada, muy fea. Yo también la he pasado y creo que, a pesar de que somos futbolistas, también tenemos sentimientos. A veces, esos comentarios nos tumban”, declaró el delantero nacional, en diálogo con Willax Deportes.

Por otro lado, Alex Valera destacó el lado humano de su compañero en la Selección Peruana. Incluso, se animó a confirmar que este tendrá su revancha y que, seguramente, ello le permitirá mostrar su mejor versión, la misma que le bastó para llenarle los ojos a los mejores equipos de la Liga MX.

“Ta vez, no todos tenemos esa misma personalidad de recuperarnos ante estas situaciones, pero también somos autocríticos y tratamos de corregir. Que en un partido no te salgan las cosas, no quiere decir que eres un mal jugador. Para mí, Santiago es una buena persona y un gran jugador. Seguramente, tendrá una nueva oportunidad y la sabrá aprovechar”, agregó.

Los registros de Alex Valera con Perú ante Ecuador

El delantero de Universitario ingresó a los 61′ del duelo, cuando el marcador se encontraba a favor del ‘Tri’. Su misión principal, además de marcar, era la de recuperar todos los balones posibles en cancha rival, por lo que no es de sorprender que obtuviera 2/3 regates completos, así como 15 toques de balón en asociaciones con sus compañeros, en la intensiva lucha del ‘equipo de todos’ por el empate.

Asimismo, si de duelos individuales se trata, Alex Valera ganó ocho de 12 y tuvo un porcentaje de presión de 67% en sus pases en los 29 minutos que estuvo en campo. Esto lo ha hecho acreedor de un puntaje de 6.8 de parte de SofaScore, gracias a la entrega que demostró desde que entró al campo.





