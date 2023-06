Gran parte del plantel de la Selección Peruana ya se encuentra en Seúl para concentrarse en los amistosos frente a Corea del Sur y Japón, por lo que dentro de poco se irán sumando el resto para que Juan Reynoso cuente con todos y empiece a preparar su estrategia para estos partidos de preparación. Este sábado Alex Valera y José Carvallo partieron hacia el continente asiático y se espera que mañana mismo se sumen a los entrenamientos.

Recordemos que ambos futbolistas llegaron hace poco de Colombia, luego de haber disputado el encuentro frente a Independiente Santa Fe con Universitario de Deportes por la Copa Sudamericana. A pesar de la derrota por 2-0, el delantero y guardameta tienen que voltear rápidamente la página para enfocarse en estos importantes compromisos con la ‘Blanquirroja’.

Valera se tomó el tiempo para comparecer con los medios de comunicación y dio su perspectiva de esta convocatoria. Su nivel en la ‘U’ sigue siendo sobresaliente y Juan Reynoso lo llamó para darle el respaldo que siempre necesita un goleador. Esta vez tendrá que luchar por el titularato con Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, quien volvió a ser convocado después de mucho tiempo.

“Trabajo día a día para ser convocado, esto es un plus para seguir adelante. Me esfuerzo día a día, me cuido y de todo eso viene la recompensa. Llego contento, motivado para tratar de aportar. Lapadula está en un gran momento y va a sumar mucho. también con la llegada de Paolo habrá una buena delantera”, manifestó el atacante de 27 años.

Valera sabe que no la tendrá nada fácil con tanta competencia para un solo puesto, no obstante, espera aprovechar la más mínima oportunidad que le de el ‘Ajedrecista’. “Todos los que están yendo a la gira lo harán de la mejor manera. Ojalá se me pueda dar la oportunidad y dejar todo en el campo”, puntualizó.

La Selección Peruana estuvo trabajando en la Videna antes de viajar a Asia. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo serán los partidos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana entrenará en Seúl desde este domingo 11 de junio y, cuando se complete la delegación con los jugadores que militan en el extranjero, Juan Reynoso empezará a trabajar el esquema y variantes que planteará para estos compromisos amistosos en el continente asiático. Hasta la fecha el ‘Cabezón’ ha dirigido seis partidos con la ‘Bicolor’ y estas serán dos pruebas interesantes pensando en las Eliminatorias.

El encuentro frente a Corea del Sur está programado para el viernes 16 de junio desde las 6:00 a.m. (a las 8:00 p.m. en horario coreano) y se disputará en el Busan Asiad Main Stadium (Busan). Por su parte, el partido contra Japón está pactado para el martes 20 de junio desde las 4:55 a.m. (a las 6:55 p.m. en horario japonés) y tendrá lugar en el Panasonic Stadium Suita (Osaka).





