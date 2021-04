Alexander Callens es uno de los futbolistas de la Selección Peruana que comenzarán a disputar una nueva temporada en la MLS, la misma que arrancará esta noche con dos partidos (Dynamo vs. San José Earthquakes y Seattle Sounders vs. Minnesota). A pesar de la lejanía de su país natal, sabe que es una posibilidad latente volver a jugar en el torneo local, volviendo a dejar en claro su amor por un equipo en particular.

“Para mantenerse afuera (en el extranjero), hay que sacrificarse mucho y siempre estar a la expectativa de lo que quieren en otro país. Hace un tiempo dije que quería regresar a Perú, pero ahora no lo sé. Yo he dicho que donde me quiero retirar es en el Sport Boys. Por ellos estoy aquí. Regresar sería muy bonito”, sostuvo el defensa nacional que milita en la MLS en diálogo con Movistar Deportes.

Por otro lado, Alexander Callens dio a conocer que mantiene contacto permanente con el comando técnico de la Selección Peruana, el mismo que tiene la vista enfocada en Estados Unidos, debido a la gran legión de peruanos que militan en el campeonato de ese país, lo que lo convierte en la liga con mayores futbolistas nacionales en el extranjero.

“Ellos siempre están pendientes de lo que hacemos, cómo van los trabajos. A uno le da un poco de confianza porque ves que están pendientes de ti”, agregó el jugador que ha sido tomado en cuenta en más de una ocasión por el comando técnico del conjunto blanquirrojo.

Ricardo Gareca ya está en Lima

Ricardo Gareca dejó Argentina y regresó al Perú la noche del reciente martes. El director técnico de la Selección Peruana estuvo en su país durante algunas semanas para luego retornar a Lima con la intención de ponerse al día con relación a los trabajos del combinado nacional de cara a su próxima participación oficial.

La Selección Peruana tiene en el horizonte la Copa América, certamen en el que compartirá grupo con Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. El estreno de la blanquirroja en dicha competencia será el viernes 18 de junio ante la ‘Canarinha’.





