Uno de los grandes aciertos de Ricardo Gareca en la Selección Peruana fue insistir por el llamado de Gianluca Lapadula. El ítalo-peruano aceptó jugar por la ‘blanquirroja’ en el 2020 y, desde entonces, se convirtió en una de las armas más importantes del equipo en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Incluso, anotó uno de los tantos (2-0 ante Paraguay) que le permitió a Perú jugar el repechaje a la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

Con este ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol decidió seguir trabajando para encontrar a jugadores en el mundo, con nacionalidad peruana, que puedan reforzar a mediano o largo plazo. Uno de los nombres que llamó la atención en los últimos meses es el de Alexander Robertson.

El mediocentro de 19 años pertenece a las filas de Manchester City y posee cuatro nacionalidades: escocesa, inglesa, australiana y peruana. Al estar ligado a todos estos países, tiene la posibilidad de defender cualquier camiseta.

Según reveló Gustavo Roverano, entrenador de la Sub 20 peruana, al programa ‘Charla Técnica’, Robertson podría ser llamado para uno de los tantos microciclos de preparación de cara al Sudamericano de la categoría que se realizará el próximo año en Colombia.

“Es un muy buen futbolista, es un volante de contención que tiene muy buena proyección. Está en nuestro radio”, explicó el enternador uruguayo sobre las características de juego de Alexander.

“Estamos tratando de que los documentos se puedan acelerar para tener posibilidades de verlo bien. Todavía no tiene documentos peruanos, pero estamos tratando de que los pueda sacar a la brevedad”, agregó.

Algo a tener en cuenta, es que Robertson no tiene como gran prioridad al Perú. Integró la sub 15 de Australia y las Sub 17 y 19 de Inglaterra. “Sueño con jugar por mi país y al mejor nivel posible”, mencionó en alguna conversación con Sky Sports.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO