La Selección Peruana retomó este lunes sus entrenamientos en la Videna, con miras a los próximos encuentros que se disputarán frente a Bolivia y Venezuela, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. El elenco conformado por jugadores de la Liga 1 Betsson tiene en la mira quedarse en la lista definitiva para dichos partidos, aunque solo un grupo de ellos podrá quedarse. Sí, todo dependerá de la decisión de Juan Reynoso.

Al respecto, Alexis Arias, volante de FBC Melgar, comentó que “si hablamos de chances para quedarme en la lista final, yo digo que un 10. Todos queremos estar en la lista final, para eso nos preparamos, esperamos la decisión del ‘profe’ y si se da en buena hora. En particular, lo voy a disfrutar, como en las oportunidades que he podido estar en la Selección lo he hecho”.

No obstante, los retos a afrontar serán complicados. Bolivia anunció hace poco un cambio de comando técnico (asumió el brasileño Antonio Carlos Zago en reemplazo de Gustavo Costas), en vista del mal arranque que tuvo (cuatro derrotas consecutivas); sin embargo, el hecho de jugar en casa y frente a una delegación peruana que tampoco pasa su mejor momento (la blanquirroja está en el penúltimo lugar), obliga a que salgan con todo.

“Todas las selecciones son muy complicadas. Bolivia sabemos que no empezó bien, pero también se va a jugar su partido de local. Creo que va a tratar de sacar un buen resultado, por la situación en la que está, pero para eso también nosotros tenemos que estar bien y así traer los tres puntos, que es lo que se quiere”, señaló el mediocampista.

Con respecto a Venezuela, el ‘Chaka’ precisó que “ha venido en un alza futbolísticamente, tiene buenos jugadores, así que hay que tratar de seguir trabajando. Si no trabajamos y no mejoramos en esos errores que por allí se pueden dar en los partidos -porque es posible-, se pueden repetir. Tenemos que mejorar y esperar a ver qué pasa”.

No obstante, confía en que el equipo saldrá adelante, pues agregó que “el fútbol, en realidad, son de momentos y esperamos que ese buen momento que ahora atraviesa Venezuela, podamos nosotros tratar de quitar”. Finalmente, resaltó el arduo trabajo que se viene manejando con el CT de Reynoso y cuánto ello les puede beneficiar.

“Los trabajos acá son muy intensos -incluso demasiado-, pero creo que eso también ayuda a tratar de ganar aeróbicamente y es parte de, pues toca ir a una plaza donde se necesita tener mucho aire, para correr los 90 minutos. Además, los profes están capacitados para mostrarnos cómo debemos ir a Bolivia”, concluyó.





