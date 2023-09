Apenas se enteró que la Selección Peruana se alojó en el hotel Dazzler, en Ciudad del Este, el atacante guaraní Roberto Ovelar, con pasado en el fútbol peruano, visitó a sus excompañeros en Alianza Lima y Universidad San Martín, los futbolistas André Carrillo y Pedro Gallese. El ‘Búfalo’ también se encontró con el resto de la bicolor en la concentración, previo al encuentro ante la ‘Albirroja’ en el inicio de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“El martes me comuniqué con Gallesse y Carrillo, les dije que los iba a visitar, ya que yo vivo en Ciudad del Este . Después de años los volví a ver. Me tomé fotos con ellos, me quería tomar también con Paolo Guerrero; pero no pude, mucho juega”, nos contó Ovelar, quien recordó sus mejores pasajes futbolísticos con el equipo blanquiazul junto a la ‘Culebra’ en los años 2009, 2010 y 2011. Con el ‘Pulpo’, en cambio, el paraguayo coincidió en la Universidad San Martín la temporada 2008, año del debut del actual arquero de la ‘Blanquirroja’.

El exjugador de Deportivo Municipal también contó que estuvo buscando al seleccionador Juan Máximo Reynoso, pero no tuvo suerte. “Tengo buena amistad con Juan. No me dirigió, pero dio las mejores referencias mías cuando llegué a Cruz Azul. Desde ahí tengo una muy buena relación con él”, agregó el ‘Búfalo’.

Consultado sobre la cancha de juego del Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, indicó: “La cancha está hermosa para jugar. Vamos a ver un lindo fútbol”. Después, el delantero destacó el juego del equipo peruano. “Tienen muy buena posesión de la pelota”. Respecto al juego de la ‘Albirroja’, agregó: “Hubo un cambio de procesos, están yendo de a pocos. Vamos a ver la mano de Barros Schelotto, necesitamos clasificar , no lo hacemos después de años”.

Además, Roberto Ovelar confirmó su presencia como un hincha más de su selección en el Estadio Antonio Aranda. “Estaré con toda la familia”. Eso sí, se animó a darnos un marcador, uno que no ponga en riesgo sus sentimientos por ambas selecciones. “Un empate, dos a dos, los goles son los que emocionan mucho. Dos goles de Carrillo, ya está” , concluyó.

