¿Qué pasó? André Carrillo confesó que no votó por Ricardo Gareca para los premios 'The Best' de la FIFA

¿Qué le pasó al jugador de la Selección Peruana ? André Carrillo confesó que no votó por Ricardo Gareca en la categoría de 'Mejor entrenador' para los premios 'The Best', organizado por la FIFA.

"Debo confesar que aún no he votado por Ricardo Gareca porque no he entrado a la página de la FIFA", señaló el jugador nacional en entrevista a 'Fútbol como cancha' de RPP.

A pesar de ello, André Carrillo se mostró más que feliz por el reconocimiento que le hacen al entrenador de la Selección Peruana al nominarlo como uno de los mejores.

"No me sorprende la nominación del profesor Ricardo Gareca. Todos saben el trabajo que hizo con Perú desde que llegó mejoró en todo aspecto y estoy feliz por él porque integra lista junto a grandes técnicos", agregó la 'Culebra.



Jersson Vásquez respondió sobre los problemas administrativos que atraviesa Universitario. (Video: América TV)

► ¿Da el gran salto? Roberto Mosquera renunció a Royal Pari y crecen sus posibilidades de tomar la selección de Bolivia

► Lo que se hereda no se hurta: padres e hijos que pasaron por los tres equipos más grandes del país



► André Carrillo: "No tendría problema en que Paolo Guerrero no esté en la Selección Peruana y se quede con su club"



► Se terminan las votaciones: ¿Cómo y dónde apoyar a Ricardo Gareca para que gane el premio a mejor entrenador de la FIFA?