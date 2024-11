Este viernes, Perú y Chile tendrá un duelo crucial para sus intereses en las Eliminatorias al Mundial 2026 y desde ‘La Roja’ surgió una sorpresa en la nómina de convocados de Ricardo Gareca: Arturo Vidal. Sí, a pesar de la seguidilla de críticas al proceso del ‘Tigre’ como director técnico, el estratega decidió convocarlo producto de las lesiones en su lista inicial. Esta noticia ha generado diversidad de comentarios -positivos y negativos-, pero el experimentado volante se ha mostrado firme con sus ganas de volver a vestir la camiseta de su país. Precisamente, se pronunció en redes sociales sobre la emoción de jugar este partido.

“Llevo bastante tiempo esperando este día, volver a vestir la camiseta de mi selección, sé que el tiempo nunca vuelve atrás, pero si de algo estoy seguro, es que siempre que he vestido esta camiseta dejo la vida por ella y hoy no será la excepción… vamos equipo no hay nada más lindo que defender el escudo de nuestra selección”, publicó en Instagram, acompañado de fotos vistiendo ‘La Roja’.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

El Clásico del Pacífico, protagonizado entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el cotejo comenzará a las 10:30 de la noche. Por su parte, en México empezará a las 7:30 pm.

¿En qué canales TV ver Perú vs. Chile?

El duelo será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





