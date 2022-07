Ricardo Gareca se despidió de la Selección Peruana el último martes, en conferencia de prensa. El ‘Tigre’ no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y dio a un paso al costado del equipo blanquirrojo tras siete largos años, en los que consiguió llegar a una final de Copa América (2019) y, por supuesto, clasificar a una Copa del Mundo (Rusia 2018).

Tras conocerse la noticia, más de un jugador del equipo se refirió al respecto. Entre ellos, André Carrillo, quien en conversación con Full Deporte dejó claro que respeta la decisión de la directiva y agradeció lo que consiguió el entrenador argentino en nuestro país: “Ya se sabía hace algunos días que el profesor Ricardo no iba a continuar. Esto suele pasar en el fútbol. Ya me pasó con diferentes técnicos”.

“Es cierto que en Perú hace mucho no pasaba (cambiar de entrenador), él es un personaje querido por todo lo que consiguió. Pero son decisiones que a veces tiene que tomar la cabeza. Yo entiendo que la gran mayoría no está contenta, pero también hay que ver la otra parte. Nunca sabemos realmente lo que sucede, se especula demasiado”, agregó.

La ‘Culebra’ no dudó en referirse a los rumores que señalan que Christian Cueva, pieza importante del cuadro nacional, decidió renunciar a jugar con el equipo tras la partida del ‘Tigre’.

“Sin hablar con Christian, puedo casi confirmar que es totalmente falso. No creo que, porque no continúe Gareca, un jugador dé un paso al costado. El país está por delante de cualquier DT o jugador. Yo quiero continuar y estoy seguro de que todos van a continuar, la vida sigue. Hay técnicos que me han amado el doble que Gareca y he tenido que seguir”, dijo André.

Hasta el momento, Christian Cueva no se ha pronunciado al respecto mediante sus redes sociales. Cabe mencionar que el popular ‘Aladino’ se convirtió en el máximo artillero del proceso clasificatorio a Qatar 2022, al sumar cinco tantos y además, aportó con dos asistencias.





