En la previa a la fecha triple de Eliminatorias -ante Chile, Bolivia y Argentina-, uno de los temas que más inquietaba al hincha de la Selección Peruana era el presente de André Carrillo. Desde Al Hilal informaron que el jugador tenía una lesión en la espalda. O sea, su presencia era duda para esta jornada en octubre. Sin embargo, el jugador mostró toda su predisposición y Ricardo Gareca lo convocó.

Incluso, el técnico de la Selección Peruana se refirió al caso de la ‘Culebra’ en una conferencia de prensa. “Carrillo fue convocado para saber si tiene alguna oportunidad en el tercer partido (frente a Argentina en Buenos Aires). Viene específicamente a recuperarse acá. Y también porque están próximas dos fechas siguientes”, mencionó el ‘Tigre’.

Por ello, se siguió de cerca su recuperación en la Videna (por el comando técnico de Ricardo Gareca y el departamento médico) y no fue tomado en cuenta para los partidos ante Chile y Bolivia. Ahora, ¿cuál es su situación de cara al choque de este jueves? La blanquirroja ya está en Buenos Aires y se esperaba que en las próximas horas el jugador se suma al resto de la delegación.

Lamentablemente el escenario no es alentador. Depor conoció que el extremo de la Selección Peruana aún no está en condiciones de llegar al choque de este jueves (se le seguirá evaluando) y todo hace indicar que no viajaría a Argentina. Por ahora este es el caso de André Carrillo.

El mensaje de Gallese a la ‘12′ blanquirroja

Más allá de la dolorosa derrota ante Bolivia en La Paz, una vez más se confirmó el gran nivel de Pedro Gallese. El ‘1′ de la Selección Peruana fue una muralla cada vez que fue requerido. Encima, cumplió 80 partidos con la blanquirroja. Ahora, el ‘Pulpo’ utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a toda la hinchada nacional.

“Aún estamos en la lucha. Será duro, ¡pero estamos convencidos que lo lograremos!”, escribió el guardameta de la Selección Peruana en sus redes sociales. Este jueves se viene un reto difícil ante Argentina, por Eliminatorias.





