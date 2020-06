El retorno de la Liga 1 es una buena noticia para todos los hinchas. Uno de los más interesados fue el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, quien estuvo muy pendiente de la aprobación de los protocolos. Esa presión también la destacó el gerente de Selecciones, Antonio García Pye, aunque precisó cierto detalles adicionales.

“Sé que la ansiedad que tiene el profesor es válida, pero él no conoce las etapas que había que pasar ya que el fútbol no es la única actividad. Lo que se ha logrado avanzar es importante. Es importante que el profesor Gareca haya presionado para la vuelta del fútbol, sin embargo no es porque la directiva de la FPF no lo haya estado haciendo. Que el fútbol haya pasado de la fase 4 a la 2 es importante”, indicó García Pye a Ovación.

Fueron más de 80 días los que el campeonato estuvo detenido, luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara el estado de emergencia por la llegada del coronavirus. Ello, según manifestó el directivo de la FPF, generó incertidumbre, la misma que mantuvo en vela al estratega argentino.

“Sé que ha evaluado una serie de temas con lo del reinicio de las actividades, antes de viajar también quiere tener la seguridad del retorno. Creo que ante tanta incertidumbre hay que ir midiendo las cosas a medida que vienen, por lo que ahora no tomaría el vuelo programado”, agregó.

Camino a las Eliminatorias de Qatar 2022

Sobre el inicio de las Eliminatorias y la convocatoria de jugadores del torneo local, García Pye precisó que “se evaluó y lo más prudente era que primero vuelvan a los trabajos con sus respectivos clubes. Ahora que trabajarán en Lima, le servirá al profesor Gareca para que pueda visitarlos y ver sus trabajos”.

De momento, aún no se conoce cómo arrancarán los partidos. La Selección Peruana iba a arrancar con Paraguay, pero de cambiar las fechas de inicio de los partidos, será otro el rival al que enfrente. En ese sentido, el directivo manifestó que "Conmebol, a nivel interno, está evaluando para ver si pueden conseguir permisos y todo eso, pero a nivel de Eliminatorias sabemos que los aeropuertos deben estar abiertos, que uno solo tenga problemas es dar ventajas”.

VIDEO RECOMENDADO

Liga 1: se aprobó el reinicio del torneo y tendrá a Lima como sede única | VIDEO