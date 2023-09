El ‘Ajedrecista’ jugó un papel fundamental en ambos compromisos, replanteó el partido con uno menos ante los guaraníes y fue el ‘cerebro’ detrás del empate sin goles; sin embargo, el DT también fue el responsable de la caída de la ‘Blanquirroja’ en los últimos instantes frente a la ‘Canarinha’ tras desatenciones y cambios que no prosperaron. Ya con tiempo, Reynoso deberá hacerse una autocrítica y ver cuáles fueron sus aciertos y sus fallos. Esto teniendo que en octubre se viene otra fecha doble y tendrá corregir sobre la marcha.

El balance en estas dos fechas

Lo bueno

Dentro de las bajas que Perú tuvo en la previa del inicio eliminatorio, hay factores positivos que rescatar en Juan Reynoso, decisiones y jugadores que destacaron en esta primera fecha doble. El primero sin duda fue Renato Tapia , quien -para sorpresa de muchos- brilló como central en la zaga nacional. Más allá de que no estaba teniendo minutos con Celta de Vigo, el ‘Cabezón’ fue uno de los pilares de la ‘sele’ al mostrar un gran rendimiento atrás.

Ante Paraguay comenzó en el mediocampo, como en otros partidos, pero tras la expulsión de Advíncula y la amonestación de Miguel Araujo, Reynoso decidió ponerlo como zaguero junto a Luis Abram y se encargó de rechazar todos los balones que pudo en Ciudad del Este. Con este buen desempeño, se mantuvo en la defensa frente a Brasil y, pese a la caída, siempre estuvo atento en la marca, listo para hacer los cruces necesarios y quitar pelotas.

Si bien no se sabe si Reynoso convocará a Carlos Zambrano para octubre, pero lo cierto es que Tapia parece haberse ganado un puesto atrás. “Si me toca jugar de central, de lateral, de ocho o de diez, voy a dejar el alma. Me podrá ir bien o mal, pero la actitud no va a faltar”, dijo Tapia tras el partido ante Brasil. Otro punto alto de la ‘sele’ fue sin duda Pedro Gallese , quien cuando defiende el arco peruano crece de manera exponencial.

Pedro Gallese y sus heroicas atajadas para darle vida a Perú ante Paraguay. (Video: Movistar Deportes)

El ‘Pulpo’ fue el héroe ante Paraguay logrando hasta seis paradas claves para evitar su caída y el punto de oro en Ciudad del Este. Contra Brasil, tuvo dos atajadas importantes y si bien poco o nada pudo hacer en el gol de Marquinhos, su presencia en la portería transmite seguridad. E n tanto, la vuelta de Aldo Corzo al equipo fue una grata reaparición . No será el lateral más rápido, pero sí es uno de los que mejor cumple su labor en defensa.

El capitán de Universitario entró en un momento caliente en Paraguay y tenía enfrente a Ramón Sosa, quien minutos antes había provocado la expulsión de Advíncula, pero Corzo se pegó a él, lo incomodó a más no poder y terminó neutralizándolo. Contra Brasil, tuvo una dura tarea, frenar a Rodrygo y la cumplió; no le dio espacios a la figura del Real Madrid, ni al propio Neymar cuando se recostó por su zona. Su entrega no entra en discusión.

Por otro lado, la confianza que Reynoso le ha dado a Wilder Cartagena es importante . El ‘14′ había estado en los otros procesos con Ricardo Gareca, pero no había tenido tanto protagonismo. El ‘Cabezón’ le dio la confianza ante Paraguay, quitó balones, estuvo atento a apoyar a los compañeros y frente a Brasil realizó un aceptable partido, siendo este su primer encuentro de titular en Eliminatorias. Ante la lesión de Pedro Aquino y el cambio de posición de Tapia, ‘Carta’ fue el ‘salvavidas’ en la mitad de la cancha, al lado de Yotún.

Una mención importante también se la lleva Joao Grimaldo. El habilidoso extremo de 20 años estuvo en los ojos del Nacional al debutar con la selección mayor ante un rival de peso como Brasil y el ‘Picante’ no desaprovechó el momento. Tuvo unos minutos que le costó entrar en el partido, pero cuando ya se ‘calentó', fue desequilibrante y su velocidad generó peligro a Renan Lodi y Bruno Guimaraes. Pensando a futuro, el jugador rimense será una pieza importante de recambio en la selección.

¡Llegó el momento! Así fue el debut de Joao Grimaldo con Perú vs. Brasil. (Video: América TV)

Lo malo

No todo fue color de rosa en la ‘sele’ de Reynoso. Se alaba el bloque defensivo, la entrega del equipo y la marca, solo recibimos un gol en las dos primeras fechas; sin embargo, se deben mejorar ciertos aspectos si queremos sumar de a tres y pelear un puesto al Mundial. El principal problema de la ‘Blanquirroja’ es la baja -o casi nula- propuesta ofensiva . En dos partidos, hubo seis remates en total, pero ninguno fue al arco (cero remates a porterías), lo que causa preocupación, pues sin anotar, la tarea de sumar se hace cuesta arriba.

Ante Paraguay resulta entendible que no haya habido muchas llegadas, pues con uno menos, Reynoso optó por defender su arco, pero ante Brasil, la propuesta fue la misma estando 11 contra 11, lo que supone un gran problema a la larga. La ineficiencia en ataque va de la mano con otro problema la ausencia de un jugador creativo. Ante la baja de Christian Cueva, no hubo uno que asume ese protagonismo de conducción.

En Ciudad del Este, Christofer Gonzáles tuvo que haber asumido ese rol, pero no fue encarador, ni dio pases filtrados como en su momento lo hacía ‘Aladino’. Ante Brasi, Yotún tuvo esa responsabilidad, pero al tener otras características de juego, no lograba avanzar en tres cuartos de cancha, sino tratar de armar las jugadas desde la mitad de la cancha. Eso también conduce a siguiente problema: el equipo no tiene sorpresa .

El libreto de la selección es tocar la pelota al piso, moverla de un lado a otro y esperar un pase filtrado, alguna proyección. La falta de Cueva, de un generador, hacía imposible esa tarea y cuando la ‘sele’ tenía el balón en mitad de cancha, muchas veces, tanto Yotún o Cartagena, daban un pase atrás y quitaban toda explosividad o sorpresa al ataque peruano.

Lo feo

Dentro de las carencias y defectos que ha tenido la ‘sele’ en estos dos primeros partidos de Eliminatorias, hay un espacio para este punto. Lo más criticado en el último partido fue el ingreso de Raúl Ruidíaz, jugador que ya ha tenido experiencia con la selección, pero que no ha mostrado esa cuota goleadora que a nivel de clubes sí generaba. Con esa ‘mochila’, de no marcar un gol oficial con la ‘sele’ hace siete años, el ‘Cabezón’ lo expuso mandándolo en los minutos finales del encuentro y para su mala suerte apareció en la foto del gol.

El gol de Marquinhos es una consecuencia de varios errores y desatenciones en la marca, pero Ruidíaz se llevó los focos al aparecer en el primer palo sin poder hacer nada para evitar el cabezazo del defensor de la ‘Canarinha’. Reynoso pecó de sentimentalista al poner a un jugador al cual aprecia mucho, pero que a nivel selección no ha demostrado mayores virtudes; lo expuso de tal forma que muchos lo señalan al delantero como el responsable.

“Buscábamos con Ruidíaz que acompañara en la presión a Guerrero y como estaba fresco ayudara a marcar pases para tener una opción en ataque”, fue la respuesta de Reynoso ante la duda del porqué puso a la ‘Pulga’. Si bien las críticas le llueven al delantero del Seattle, la responsabilidad recae en el técnico al volver a contar con él y tener una lectura equivocada; en los minutos finales debió poner a otro mediocampista o defensa y cerrar el partido.

Gol de Marquinhos para el 1-0 de Brasil vs. Perú. (Video: América TV)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.