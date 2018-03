N'Golo Kanté es un todo terreno, quizá de los pocos que hay actualmente en el fútbol de alta competencia. Simplemente está en todos lados: llega a la media luna para rematar, te cubre como central y, a veces, aunque ya parezca chiste, centra y cierra una banda como un lateral. Todo esto lo hace casi sin sudar, él siempre está y lo mejor de todo es que hace 'horas extras' sin descuidar para nada su tarea principal, la cual consiste en la recuperación de pelota y generación de juego.

Justamente esa 'chamba' del hombre del Chelsea es el primer paso de un camino fulminante, de un ataque demoledor, de un equipo que simplemente te mata con un espacio libre. Kanté te la quita, siempre se la juega a un compañero y en los segundos que demora en llegar este pase, ya están Kylian Mbappé y Antoine Griezmann emprendiendo la carrera a toda velocidad hacia la portería rival.

Así se paró Francia ante Colombia

Uno hacia a la banda y otro hacia el medio haciendo la diagonal. El pase llega hacia atrás y en vez de pegarle en primera, Mbappé amaga y se la deja solo a Thomas Lemar, quien llegó por izquierda para rematar a David Ospina. Este fue el segundo gol, un tanto como para poner en un cuadro. Y si no la sacan hacia atrás, el pase va hacia adelante donde Oliverd Giroud impone respeto y gana los duelos individuales con los centrales.

La fórmula se repite una y otra vez, no siempre termina en gol, pero es una preocupación tremenda para los rivales. Con una defensa que no está en un gran día o que pierde las referencias en las marcas, este equipo no tendría porque tener problemas en llegar a los dos o tres goles por partido como mínimo

Colombia mostró el camino

​

Hasta aquí suena como si Francia hubiera goleado, pero no fue así. El 'Gallito', a pesar de todo lo que hizo en ataque, se dejó voltear el encuentro y perdió 3-2 ante Colombia.

Y es que si bien cada vez que pone primera llega a quinta sin dificultad, a la hora de defender tiene algunos problemas. Su 'talón de aquiles', por ejemplo, parece estar por el lado izquierdo, zona en donde Lucas Digne suele perder en los mano a mano y también llegar tarde a los cruces.

Ante Colombia el jugador del Barcelona estuvo más preocupado en el ataque y por su banda el equipo 'cafetero' vio la luz en un partido que parecía terminar en goleada. En el tanto del empate, James ganó la posición y dejó solo a Falcao.

Eso por un lado, por otro, a pesar de tener a un central del Barcelona y a uno del Real Madrid en la zaga, hay desconcentraciones. Así llegó el descuento de Colombia, una pelota cruzada, que nadie despejó y se metió con complicidad al arco de Hugo Lloris. En el penal del tercer tanto, igual, Samuel Umtiti se lanzó en una jugada que parecía controlada y esa acción culminó en el tanto de la victoria para los 'colochos'.

Plan 'B' o hasta 'C'

Cosas que solo le pasan a los mejores equipos del mundo. Francia se dio el lujo de dejar ante Colombia en el banco a Paul Pogba, Dembélé, Ben Yedder, Thauvin, Tolisso, etc. El cuadro del 'Gallito' tiene variantes para cambiar una fórmula que no está resultando.

Aunque claro, inamovibles hay. Uno de ellos es Kanté y los otros deberían ser Griezmann y Mbappé.

¿A qué debe apuntar Perú?

Vimos a un equipo candidato, pero con errores. No es perfecto, al menos ante Colombia no le fue. Su idea de ataque es asfixiante, pero como es lógico no logra sostenerla durante todo el partido.

Ante Perú, Francia debería seguir con su mística: buscar el gol rápido e imponer su idea de juego. El equipo de Gareca deberá aguantar lo más que puede, con un planteamiento ordenado, sin darle espacio a Kanté y cuidando la espalda porque los ofensivos sacan ventaja a cualquiera con su velocidad.

Una vez pasado el sofocón, debemos aprovechar el lado izquierdo, André Carrillo y Cueva deben buscar a Digne, enfrentarlo y así sumar hombres hasta encontrar la oportunidad para pegar.

Los 3 rivales de la Selección Peruana en el Mundial ya jugaron su primer amistoso y hasta aquí, a pesar que perdió, Francia ratifica que será el equipo más complicado. Obvio, difícil, pero como demostró Colombia, no imposible.

El Cuy Yimi volvió con todo rumbo al Mundial Rusia 2018 ¿Acerté o no? Mira el video y te ganarás con el resultado.

Perú vs. Croacia: el Cuy Yimi está de vuelta y ya tiene su predicción [VIDEO]

NO DEJES DE LEER

►Los 11 del 'Tigre': así formará Perú ante Croacia en Miami

► Lo cuadraron: Orderique tocó a Ruidíaz y policía le 'saltó' encima [VIDEO]

► Imposible perdérselos: programación de los amistosos rumbo a Rusia