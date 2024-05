Un cambio de rumbo. A poco más de un mes de que empiece la Copa América 2024, uno de los rivales que tendrá la Selección Peruana anunció un giro rotundo. Se trata de la delegación de Canadá, que tendrá como nuevo director técnico a Jesse Marsch, estratega estadounidense internacionalmente conocido por ganar dos ligas austriacas al mando del Salzburgo y por comandar al club inglés Leeds United hasta febrero del 2023. ¿Qué se conoce de este entreador?

A través de las redes sociales del elenco canadiense, se dio a conocer un poco más de la hoja de vida del DT, incluso, el director ejecutivo y secretario general de Canada Soccer, Kevin Blue, hizo un video dando a conocer un poco más de la trayectoria de Marsch y las espectativas que se tienen con él, no solo para el certamen continental, sino también para los demás torneos internacionales en los que dirigirá.

“Estoy encantado de hacer el anuncio de hoy. Jesse es un líder transformador que hará avanzar a nuestra selección nacional masculina (y al fútbol canadiense en general) a medida que ingresamos al período más importante de la historia nacional de nuestro deporte”, sostiene el directivo, en un video compartido en la cuenta oficial en Twitter de la selección.

De acuerdo al comunicado hecho por la Selección Nacional Masculina de Fútbol de Canadá (CANMNT en sus siglas en inglés), el DT estadounidense tiene contrato hasta finalesde julio del 2026, por lo que estará a cargo de los preparativos para la Copa América 2024, la Copa Oro de la CONCACAF 2025 y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jesse Marsch es el nuevo DT de Canadá, de cara a la Copa América. (Foto: Twitter)

“Mi entusiasmo e impaciencia por empezar es inmensa. Uno de mis principales objetivos será ayudar a unir a la comunidad futbolística de Canadá para apoyar nuestros esfuerzos por tener éxito dentro y fuera del campo. ¡Todos a trabajar para 2026!”, indicó Jesse en el comunicado de prensa. ¿Qué más se sabe del DT?

Hoja de vida de Jesse Marsch

El estratega de 50 años empezó su historia en el fútbol como jugador. Disputó 14 temporadas como mediocampista para tres equipos de la MLS, ganando el US Open cuatro veces, la Copa MLS tres veces y el Supporters Shield una vez. No obstante, no fue hasta el 2010 que arrancó su carrera como enttrenador, primero como asistente de Bob Bradley en la selección de Estados Unidos con la que llegaron a octavos de final de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

Pero si del fútbol canadiense se trata, este lazo no se dio sino hasta el 2012, cuando fue nombrado entrenador inaugural de la franquicia número 19 de expansión de la MLS, el Montreal Impact (ahora CF Montreal). En 2015 asumió el cargo de entrenador en jefe de los New York Red Bulls y llevó al club a la MLS Supporters’ Shield con un récord de 18 victorias en la liga (incluso, es el entrenador con más victorias en la historia de dicho equipo, con 76 triunfos).

Para mediados del 2019 arribó a Salzburgo, con el que se coronó con un doblete de liga y copa en cada una de sus temporadas como entrenador en jefe, además de ser el primer entrenador estadounidense en ganar un título de campeonato de primera división en Europa. Finalmente, llegó al Leeds United en la Premier League inglesa en febrero de 2022 hasta mediados del 2023, llegando a sumar, a lo largo de toda su trayectoria, un total de 339 partidos dirigidos, con 170 victorias, 66 empates y 103 derrotas.





