Quiere un lugar en el once: Carlos Ascues se postuló como reemplazante de Paolo Guerrero 

Carlos Ascues volverá a la Selección Peruana tras un largo periodo. El jugador nacional mostró su entusiasmo por volver a ser convocado e, incluso, se animó a postularse como un posible reemplazante de Paolo Guerrero en el once inicial. Tiene gol y se siente mucha fe.

"Si es por jugar en la Selección Peruana, me pongo hasta los guantes [risas]", sostuvo el jugador de Orlando City ante la pregunta sobre si le gustaría jugar de '9' en los amistosos de la 'bicolor' en 'Fútbol como cancha' de RPP.

Carlos Ascues sabe que no será fácil convencer al comando técnico de la Selección Peruana para ganarse un lugar en la oncena inicial, aunque se imagina en la misma compartiendo la línea con uno de sus socios preferidos.

"Me siento más maduro. Ya aprendí de todo: lo bueno y lo malo, me siento más responsable. A mí me gusta jugar con Yoshimar Yotún, tiene buen pie, pase. Si yo me desdoblo, me puede dar un buen pase", añadió el 'Patrón'.

La Selección Peruana se medirá en septiembre con Ecuador y Brasil. Carlos Ascues espera demostrar su crecimiento futbolístico para ser tomado en cuenta para el proceso clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022.

