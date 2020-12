Fuera de la Selección Peruana por dos fechas más en las Eliminatorias Qatar 2022, Carlos Zambrano se refirió al presente de Gianluca Lapadula con la camiseta Blanquirroja. Para el zaguero de Boca Juniors, quien compite en la Copa de la Liga como la Copa Libertadores, el delantero ítalo-peruano fue una buena noticia para el plantel de Ricardo Gareca, en pro de la pelea en la siguiente fecha frente a Bolivia como Venezuela.

“Sinceramente, me sorprendió. Todo fue rápido. Ya se especulaba como tres o cuatro de que podía llegar, muchas pasaban. Que él sí, que él no, hasta que por fin se pudo dar. Me gustó y sorprendió mucho”, señaló el ‘Kaiser’ con respecto a su viejo compañero, al que no pudo conocerlo, tras recibir tres fechas de suspensión en el último partido de Perú.

Del mismo modo, en una nota con Latina, el zaguero aseguró tener una opinión distinta a la de otras personas con respecto al rendimiento del atacante del Benevento. “En mi persona, tengo una opinión distinta. No sé cuál será la opinión de otros, pero a mí me gustó mucho la entrega por más que las cosas no le fueron bien al equipo. Él se sacrificó mucho y sé que nos puede servir”, aseguró Zambrano desde Buenos Aires, mientras concentra con Boca.

Lapadula jugó 120 minutos entre los partidos ante Chile y Argentina, por la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias a Qatar 2022. Esperamos que el gol venga pronto.

Puesto en el Ranking FIFA

Las tres derrotas consecutivas por las Eliminatorias Qatar 2022, ante Brasil, Chile y Argentina, le terminaron pasando factura a la Selección Peruana no solo en la clasificación camino a la Copa del Mundo, sino también en su ubicación en el último Ránking FIFA, publicado este viernes, que sigue dominando Bélgica, aunque ahora con menos ventaja sobre sus escoltas.

El equipo de Ricardo Gareca, que arrancó el actual proceso clasificatorio en la casilla 24, cierra el año un puesto más abajo, en el 25 y con 1512 puntos. Aunque sigue como la sexta mejor en CONMEBOL.





VIDEO RECOMENDADO

'Full Deporte por Depor': todo sobre la salida de Daniel Ahmed de Alianza Lima