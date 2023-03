Cono 33 años sobre su espalda, Carlos Zambrano es uno de los jugadores más experimentados en la convocatoria al primer microciclo de la Selección Peruana. Todo ello, con miras a los amistosos que sostendrá la bicolor ante rivales como Alemania y Marruecos. Si bien el zaguero se mostró feliz por la consideración, no pudo evitar hablar sobre su retiro del fútbol profesional.

“Escuchar lo de ‘El último baile’, te da nostalgia. Sé que estoy en una edad que me acerca al retiro, pero tengo para unos años más y me siento orgulloso de ser considerado en la Selección Peruana. Si quedo o no, en este microciclo, estaré contento y agradecido de haber compartido con todos mis compañeros; pero lo que más quiero es seguir aportando”, sostuvo el ‘León’ en conferencia de prensa.

Carlos Zambrano jugó en Alemania (de 2007 a 2016), por lo que el amistoso que sostendrá la Selección Peruana, ante los ‘Teutones’, tendrá un sabor especial para él, si es que queda dentro de la consideración de Juan Reynoso para los duelos del combinado incaico con miras al inicio de las próximas clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

“Son selecciones de talla mundial. Alemania no hizo un gran torneo, pero siempre ha sido una potencia. Creo que los últimos partidos, sin menospreciar a nadie, han sido con rivales de mitad de tabla para abajo. Ahora, vamos a ver en qué nivel estamos. Para mí, es un sueño jugar contra ellos”, acotó.

La agenda para los viajes de Perú

El itinerario de la Selección Peruana tiene pactado una parada en Madrid (entre el 20 y 21 de marzo) antes del partido contra Alemania. Un día antes del mencionado duelo (programado para el 25), el cuadro bicolor espera llegar a Mainz para el reconocimiento del campo.

Tras enfrentar a los ‘Teutones’, el combinado blanquirrojo regresará a la capital española. En dicha ciudad, la blanquirroja se medirá -el 28 de de este mes- contra Marruecos, escuadra que se quedó con el cuarto lugar de la reciente cita mundialista que se desarrolló en Qatar.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR