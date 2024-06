Hoy domingo16 de junio, no solo es el Día del Padre, sino también el cumpleaños número 72 de César Cueto, uno de los futbolistas más talentosos que tuvo el fútbol peruano. Poseedor de una zurda inmortal, que lo hizo brillar con luz propia cuando vistió las camisetas de la Selección Peruana, de Alianza Lima y Atlético Nacional, el ‘Poeta’ -quien está en Piura compartiendo una misión religiosa- habló con Depor y nos dijo lo siguiente: “Gracias por el saludo por partida doble”.

A la distancia, sigue el juego de la Selección Peruana, que la noche del último viernes derrotó 1-0 a El Salvador, en el último amistoso de preparación con miras al debut en la Copa América. “Les deseo todo lo mejor a la Selección. Que hagan grandes partidos en la Copa América”, aseguró. Ojo, el equipo de todos comparte grupo con Chile, Canadá y Argentina.

Eso sí, mientras analiza al equipo de Jorge Fossati, el mundialista de Argentina 1978 y España 1982, respaldó el trabajo de Piero Quispe, quien últimamente viene siendo cuestionado. “Por las puras le pegan. Piero es el ‘10′ titular. Solo le falta un ‘8′ que lo acompañe. Al tener un jugador de esas características, lo ayudará mucho en la marca y Piero expondrá su mejor potencial con la pelota”, dijo en entrevista con Depor.

Para el ‘Poeta’, el volante de Pumas de México tiene mucho más por dar a la Selección Peruana. “Es un gran jugador, pero a veces hace un recorrido muy largo. Ya con un ‘8′ que tenga buen fútbol y ayude en la marca, lo complementará en la organización del fútbol... mejorará su juego”, señaló.

César Cueto también pidió que no hagan comparaciones entre el juego de Piero Quispe y cualquier otro jugador de la Selección Peruana. “Piero juega muy bien, pero un solo jugador no hace todo. No le peguen. Él juega muy bien, es titular, solo le falta mejorar el juego a través de un ‘8′, como lo vengo comentando. Un ‘8′ que se acerque a jugar con Piero para que alimenten a los delanteros”.

Invitación de lujo en Medellín

César Cueto le contó a Depor que la primera semana de julio viajará a Medellín para ser homenajeado por Atlético Nacional, como una de las leyendas del club de todos los tiempos. Como se recuerda, el exjugador vistió la camiseta del club colombiano entre los años 1979 a 1983, donde fue campeón nacional en 1981. Dejó tanta impresión su fútbol y calidad de persona, que los hinchas de todas las edades lo idolatran y recuerdan con mucho cariño.

El ‘Poeta’ también fue campeón nacional con América de Cali, en el año 1984. A su vez, defendió los colores jugó de Deportivo Pereira (1986) y Cúcuta Deportivo (1987). “Siempre estoy agradecido a todo el pueblo colombiano”, nos comentó el exjugador de la blanquirroja.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Tras disputar su último amistoso -derrotamos 1-0 a El Salvador-, que sirvió como termómetro para participar en la Copa América, Perú se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

Si deseas ver el famoso ‘Clásico del Pacifico’, es importante tener en cuenta que DIRECTV tiene los derechos exclusivos de transmisión para la Copa América 2024 en toda Latinoamérica. Sin embargo, en nuestro país, todos los partidos de la Selección Peruana, también serán transmitidos por América TV. En el caso de Chile, el compromiso estará disponible en Chilevisión.

El calendario de la Copa América 2024

FECHA 1

Argentina vs. Canadá | 20 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. (América TV y DSPORTS)

Perú vs. Chile | 21 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (América TV y DSPORTS)

Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

México vs. Jamaica | 22 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Uruguay vs. Panamá | 23 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS)

Colombia vs. Paraguay | 24 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | SoFi Stadium, Inglewood, California. (DSPORTS)

FECHA 2

Perú vs. Canadá | 25 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas. (América TV y DSPORTS)

Chile vs. Argentina | 25 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Ecuador vs. Jamaica | 26 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

Venezuela vs. México | 26 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | SoFi Stadium, Inglewood, California. (DSPORTS)

Panamá vs. Estados Unidos | 27 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. (DSPORTS)

Uruguay vs. Bolivia | 27 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Colombia vs. Costa Rica | 28 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Paraguay vs. Brasil | 28 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

FECHA 3

Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (América TV y DSPORTS)

Canadá vs. Chile | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

México vs. Ecuador | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Jamaica vs. Venezuela | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

Bolivia vs. Panamá | 1 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Uruguay | 1 de julio, 8:00 p.m. (horario de Perú) | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri. (DSPORTS)

Brasil vs. Colombia | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

Costa Rica vs. Paraguay | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

CUARTOS DE FINAL

Por definir vs. Por definir | 4 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 5 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

SEMIFINALES

Por definir vs. Por definir | 9 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 10 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (DSPORTS)

TERCER PUESTO

Por definir vs. Por definir | 13 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (América TV si es que llega Perú y DSPORTS)

FINAL

Por definir vs. Por definir | 14 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS y América TV)





