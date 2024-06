El partido amistoso ante El Salvador era una gran oportunidad para que Piero Quispe confirmara que debía ser titular en la volante de la Selección Peruana en el debut frente a Chile. Sin embargo, el ex Universitario de Deportes no pudo manejar los hilos del equipo desde el mediocampo y no logró trascender en el encuentro que se jugó en el Subaru Park de la ciudad de Chester, en Pensilvania, Estados Unidos. Cuando se pensaba que iba a salir al campo nuevamente tras el descanso, el técnico Jorge Fossati decidió su modificación por Joao Grimaldo al iniciar la segunda mitad.

Luego de un partido opaco frente a Paraguay hace una semana en el Estadio Monumental, el estratega uruguayo confió nuevamente en Piero Quispe para su medular y esta vez lo acompañó con Sergio Peña para que sea su socio en la creación, dejando más atras a Wilder Cartagena como el ancla del equipo. El jugador de Pumas UNAM tuvo buenos movimientos en el tiempo que estuvo en el terreno de juego, pero no tuvo la precisión para filtrar balones a Edison Flores y Gianluca Lapadula en el ataque, por lo que la ‘Bicolor’ careció de sorpresa y de ideas para generar en el último tercio del campo.

Piero Quispe. (Foto: FPF)

Los números de Piero Quispe ante El Salvador

Quispe salió con la camiseta número 11 para el duelo amistoso. Recordemos que el volante jugó con la ‘8′ frente a los paraguayos, pero ante la presencia de Christian Cueva en el banco de suplentes, este dorsal pasó a Sergio Peña y ‘Aladino’ tomó su tradicional número 10. El futbolista se acomodó como interior izquierdo en el sistema 3-5-2 de Jorge Fossati, tal y como lo hizo contra los guaraníes, y en los primeros minutos del encuentro se mostró participativo en el juego, asociándose con Marcos López y buscando abrir espacios.

Pese a las intenciones de Quispe de hacer jugar al equipo, no tuvo tuvo la capacidad de romper líneas y poder juntarse con los delanteros. En los 45 minutos que jugó tuvo un 89% de precisión en sus pases, pero la mayoría de ellos fueron para jugar en forma horizontal o para atrás, ante las pocas opciones que tuvo para descargar en forma vertical para generar profundidad. Además, no registró ningún remate al arco rival, solo lanzó un centro al área -que fue interceptado por la defensa- y perdió la posesión del balón en ocho ocasiones.

Minutos Precisión de pases Tiros a puerta Posesión perdida Centros (completados) 45′ 24/27 (89%) 0 8 1 (0)

Piero Quispe y sus opciones de ser titular en Copa América

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, dio un mensaje claro desde su llegada al comando técnico del equipo y es que quiere hacer todo lo posible por recuperar a Christian Cueva. El uruguayo parece no confiar del todo en Piero Quispe para que sea el organizador de la ‘Bicolor’ y el futbolista tampoco ha demostrado que debería ser titular en los partidos que le ha tocado jugar. Por ello, para el estratega es importante que ‘Aladino’ se ponga al 100 % y se acerque al futbolista que llegó a ser imprescindible en el combinado nacional.

Además, que Quispe haya sido cambiado en el entretiempo podría ser un adelanto de lo que presentaría Perú frente a Chile en el debut de Copa América. Y es que Joao Grimaldo ingresó en su lugar ante El Salvador y se mostró más participativo, buscando explotar su velocidad y gambeta ante el rival, generando peligro en ataque. El futbolista de Sporting Cristal dejó buenas sensaciones en el amistoso y podría tener serias opciones para arrancar ante la ‘Roja’, aunque Jorge Fossati tendrá todavía una semana para definir su equipo titular.

Si bien es cierto que recién jugó su quinto partido con la Selección Peruana, Piero Quispe ya demostró que puede ser un jugador importante. El volante fue la figura del Universitario campeón en 2023 -con el actual DT de la ‘Bicolor’ como entrenador- y viene consolidándose en el fútbol mexicano, donde tuvo un inicio complicado y poco a poco fue ganándose un lugar en Pumas UNAM. Con 22 años, todavía tiene margen para probar su valía, aunque para ello debe explotar al máximo sus cualidades y tener un rendimiento más sostenido.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESA

SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales. Melómano, aficionado a los videojuegos y entusiasta de la tecnología.