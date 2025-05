Quizá para César Inga es un sueño lo que le está pasando, como lo dijo en anteriores ocasiones, pero es la realidad y debe asimilarlo. El jugador de Universitario de Deportes fue convocado a la Selección Peruana por primera vez para enfrentar a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias 2026, y este jueves tuvo su primer entrenamiento bajo la mirada de Óscar Ibáñez. El defensor hizo trabajos de recuperación y compartió sus primeras impresiones con la Bicolor.

Tras las prácticas, Inga se detuvo unos minutos para conversar con los medios de comunicación y allí se refirió a su convocatoria. “Otro sueño también que cumplí es llegar a la Bicolor, trabajé para esto, me esforcé demasiado y aquí estoy. Muy agradecido por la oportunidad", expresó el futbolista crema.

Inga reveló que lo recibieron de la mejor manera en la interna de la selección y que ya conversó con el técnico Óscar Ibáñez respecto a lo que quiere de él. "Me recibió de la mejor manera, me comunicó el plan que tiene y me dio la confianza desde que llegué. Me habló mucho, que había hablado con Bazalar sobre mí”, sostuvo.

César Inga realizó su primer entrenamiento en la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

Asimismo, destacó la predisposición de jugadores como Edison Flores y Andy Polo, con quienes comparte camerinos en Universitario, para facilitar su rápida adaptación al combinado nacional. “Me dijeron que me iban a apoyar en todo el proceso, espero poder aprovechar esta oportunidad y aprender de estos jugadores”, mencionó.

Por otro lado, Inga es consciente de que sus buenas actuaciones en Universitario le abren las puertas a que le puedan llegar ofertas del exterior y espera cumplir también ese objetivo. “Es un sueño, desde que salí de Chimbote tuve mis metas claras y uno es poder jugar afuera”, apuntó.

A pesar de alternar en Universitario, la polifuncionalidad de Inga le llenó los ojos a Ibáñez, quien decidió convocarlo para los partidos ante Colombia y Ecuador. El defensor puede jugar en distintas posiciones y eso le resuelve varios problemas al DT, quien evalúa darle minutos en ambos compromisos.

La Selección Peruana sumó otro día más de entrenamiento en la Videna. (Foto: La Bicolor)

¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Peruana?

Después de la última derrota por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana quedó prácticamente fuera de carrera en las Eliminatorias 2026, pues solo un repunte histórico y sin precedentes cambiaría el panorama en lo que resta del proceso. Así pues, la CONMEBOL confirmó el calendario para la fecha doble de junio, en donde chocaremos con Colombia y Ecuador.

Según la información del máximo ente rector del fútbol sudamericano, el primer encuentro de esta jornada doble ante Colombia se llevará a cabo el viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m., donde visitaremos al seleccionado cafetero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Luego, por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana recibirá a Ecuador en Lima, el martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. Ojo, este será el penúltimo encuentro de local que disputará la ‘Blanquirroja’ en el Nacional, pues aún le resta el choque con Paraguay.

