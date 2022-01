Christian Cueva sigue dando alegrías a los hinchas, esta vez, a los más pequeños. El volante de la Selección Peruana se hizo presente a las afueras de un conocido restaurante en La Victoria para firmar autógrafos y tomarse fotos con los niños que presenten su carnet de vacunación.

Esta iniciativa, que la lleva a cabo junto a Víctor Rivera (su extécnico en la Universidad San Martín), ha congregado a cientos de familias, a fin de incentivar la vacunación de la población, tal y como el propio jugador manifestó: “Estamos felices de estar aquí, de hacer todo esto para dar una alegría. Esto es para los niños y también para dar un mensaje para que la gente se vacune y se cuide”.

Sin embargo, no fue el único tema del que habló el mediocampista del ‘equipo de todos’. El último viernes, ‘Aladino’ fue parte del once que peleó hasta el final por conseguir los tres puntos contra Colombia en Barranquilla. En ese sentido, Cueva sostuvo sentirse “contento de lograr los objetivos paso a paso”, aunque lamentó no poder estar en el choque contra Ecuador por suspensión, en el partido en el Estadio Nacional.

“Estaré apoyando desde donde me toque. El grupo ya está mentalizado para lo que quiere, que son los tres puntos, así que vamos a ir con mucho humildad y tranquilidad. El partido de Colombia ya pasó y ahora estamos enfocado en lo que es Ecuador”, precisó a América TV, mientras hizo una pausa en la firma de autógrafos.

Al ser consultado por el emotivo abrazo que tuvo con Ricardo Gareca, tras el gol de Edison Flores, precisó que el ‘Tigre’ “es una persona que a mí me ha fortalecido mucho en mi camino en el futbol”, así como en su momento lo hizo Víctor Rivera. “Dios me permite estar con las personas indicadas y eso hace que uno crezca día a día”, agregó el futbolista, que ha dejado la concentración en el hotel de Miraflores.

Finalmente, agradeció el apoyo de los hinchas que irán el martes al Nacional para el duelo contra Ecuador. Eso sí, prefirió no opinar al aumento de aforo, y solo mencionó que “si hay un poquito más de público, igual es bonito. Si no es así, el pueblo peruano siempre se une cuando juega la Selección”.





