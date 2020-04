Christian Cueva se encuentra en México a la espera del inicio de la Liga MX. ‘Aladino’ llegó a Pachuca tras una complicada salida con Santos de Brasil y estará por una temporada con el club mexicano. Sin embargo, el atacante de la selección peruana tuvo su primer paso en la liga brasileña con la camiseta del Sao Paulo.

En el cuadro ‘Tricolor’, Christian Cueva tuvo una importante participación hasta que fue vendido por 8 millones de euros al Krasnodar de Rusia, donde no duró mucho tiempo dado que fue cedido al Santos de Brasil.

En una publicación en redes sociales, Sao Paulo recordó el día internacional de la danza con un video donde se aprecia a Christian Cueva celebrando un gol con un curioso baile. “Hoy es el día internacional de la danza, y si algo nos gusta casi tanto como el fútbol es bailar. Vamos Sao Paulo”, señaló el conjunto ‘Tricolor’ en su cuenta de Twitter.

Agradecido con Sao Paulo

Christian Cueva admitió que simpatiza con algunos equipos más que con otros. ‘Aladino’ consideró que Boca Juniors y Sao Paulo son cuadros similares. Asimismo, se tomó el tiempo para agradecer a Sao Paulo por la estancia que tuvo con ellos.

“Boca es un equipo que me gusta mucho y simpatizo con ellos. Siempre he simpatizado con Boca. Pienso que son muy similares con Alianza Lima, son equipos de pueblo. A mí me gustan los equipos así. En su momento, cuando estuve en Sao Paulo sentía lo mismo. Jugar en San Paulo es totalmente diferente. Estoy agradecido con ellos”, aseguró el futbolista peruano.

