No cabe duda que uno de los futbolistas más destacados de la Selección Peruana en los amistosos ante Paraguay y Bolivia fue Christian Cueva. Y es que el mediocampista nacional fue determinante en ambos encuentros, sumando con su gran experiencia a sus compañeros en estos dos cotejos. Asimismo, tras el duelo ante la ‘Verde’, donde brindó una asistencia para el gol de Luis Iberico, ‘Aladino’ declaró ante los medios y reveló que se encuentra tranquilo con la respuesta del grupo. Además, habló sobre lo que significa en él llevar la cinta de capitán.

“Contento por cómo se dio el partido, por la confianza que tiene cada jugador, por el técnico, por todos en general. Hace días hablaba de Piero Quispe, todos saben de su calidad, así como la de todos los chicos, así que tienen mucha confianza”, fueron las primeras palabras del volante nacional en rueda de prensa.

Christian Cueva, quien tuvo su primera experiencia como capitán, también habló acerca de la importancia de asumir este rol en un partido con la ‘Bicolor’: “La responsabilidad más allá de usar la cinta, quizás máyor, ya tengo una responsabilidad desde el primer día que decidí ser futbolista profesional. Ahora más aún representando a la Selección. Me voy a preparar mucho más. Cada jugador tiene una confianza única porque eso es lo que transmite el ‘Profe’. Irnos con esta dos victorias nos deja muy feliz”.

Consultado por cómo se siente jugar con un plantel con muchos jóvenes, el mediocampista se mostró contento y aseguró que en el grupo existe “una idea y un compromiso”. Eso sí, aseguró que esta última convocatoria también sirvió para entender mejor lo que quiere Juan Reynoso en el banquillo.

“A los que nos tocó estar en esta convocatoria estamos rápidamente entendiendo lo que quiere el profesor, más allá de las individualidades, lo colectivo nos hace crecer. Hoy me tocó jugar con Piero (Quispe), arriba con Valera, con Castillo, es la primera vez que juego con él, me voy muy feliz y regreso a mi club con felicidad. Veo que cada jugador que llega tiene un compromiso grande, no me había sentido así, hace mucho, espero que todos se encuentren tranquilos, vamos con calma y con tranquilidad”, sostuvo.

Finalmente, ‘Aladino’ habló sobre la posibilidad de que la Selección Peruana dispute los duelos de las próximas Eliminatorias en la altura. “Como jugadores debemos estar preparados para todo, jugar en altura lo hacemos en las Eliminatorias, nosotros nos vamos a preparar y lo que se decida, vamos a estar listos”, concluyó.





