Christian Cueva se defendió. El jugador de la Selección Peruana habló sobre su actualidad, respondió a sus detractores y dejó en claro que sus pensamientos cambiaron para bien.

“No entiendo por qué me quieren hacer tanto daño, estoy en proceso de sanación “, sostuvo ‘Aladino’ en diálogo con ‘La Sobremesa’ de Radio Ovación.

Por otro lado, Christian Cueva reconoció está trabajando de manera individual para no perder la forma y no ser descartado en una posible convocatoria de la Selección Peruana para la Copa América Colombia-Argentina 2020. Además, que despertó el interés de Rosario Central y César Vallejo.

“Hablé con Richard Acuña y ‘Chemo’ Del Solar. Son personas que siempre me brindan un espacio y me ayudan a despejar la cabeza. Les tengo mucho cariño y respeto. Sí hubo interés de Rosario Central, pero no sé qué pueda pasar. Será cosa de conversar más adelante”, agregó.

Christian Cueva no tiene en mente regresar al Fútbol Peruano, por lo que es casi un hecho que continuará su carrera fuera del país. “Siento felicidad de que me tenga en cuenta en el fútbol y sepan lo que uno puede dar”, finalizó el aún jugador de Santos FC de Brasil.

