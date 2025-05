Cuando muchos cuestionaban su llamado, ahí estaba el, pero ahora que varios lo piden de vuelta, no ha sido considerado. Esa es la realidad de Christian Cueva, que llegó esta tarde a Lima luego de conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana con Cienciano del Cusco. Pese a su continuidad en el equipo, y que incluso tiene gol, el mediocampista no ha sido considerado en el equipo de Óscar Ibáñez, a lo que el propio ‘Aladino’ hizo también una reflexión sobre su ausencia.

El engreído por mucho tiempo de la Videna, hoy brilla por su ausencia en los entrenamientos. Situación que se ha hecho extraña para varios que aplaudieron su mejoría en la ciudad imperial y que esperaban ver su nombre en la lista de convocados. A esta situación, no fue ajeno Christian Cueva que llega de conseguir un logro que pasa a la historia de los libros del ‘Papá’.

“Intentamos siempre jugar contra un duro rival y eso de ahí vale mucho. Nosotros nunca nos tiramos para atrás. El equipo viene mostrando la idea de Carlos. Dentro del campo, cuando me toca, yo trato también de aportar mi granito de arena y a los compañeros tratar de siempre decirles que tenemos que ver las cosas de igual a igual ante cualquiera”, indicó feliz por la clasificación.

Christian Cueva fue titular en empate frente a Atlético Mineiro. (Foto: Getty Images)

Por supuesto, el tema del momento, más allá de la clasificación, fue también su ausencia en la lista de convocados de Óscar Ibáñez, técnico con el que también compartió momentos en el equipo cusqueño. Pese a que la carta de la FPF para separar al jugador, llegó hasta Cienciano, ‘Aladino’ confesó que “nadie conversó conmigo” y no hubo comunicación de parte del comando técnico.

Sin embargo, no quiso causar algún inconveniente al expresar algún tipo de molestia o disconformidad con su no llamado. “Decirte que merecía o no merecía, se ve injusto de mi parte, porque todos mis compañeros también, hay muchos que pasan por buenos momentos, hay otros que no pasaron por buenos momentos, llegan a la selección de alguna forma. No me tocó y simplemente ya está, o sea, hay que seguir trabajando, nada más”, indicó.

Finalmente, comentó que se todas maneras existe el afecto a varios de los seleccionados con quienes ha podido intercambiar mensajes por las redes sociales. “Yo a mis compañeros siempre les hablo, les llamo, con los que tengo más confianza, no solamente cuando están en selección. Pero por ejemplo hablé con Luchito Ramos, que me parece que es una persona muy humilde y realmente creo que el crecimiento que está teniendo va a ayudar mucho a la selección también”.

Resaltó la presencia de Luis Ramos, al ser consciente también que Paolo Guerrero estaría disputando sus últimos partidos con la ‘bicolor’. “Sabiendo ya que nuestro capitán también sigue aportando. Pero la realidad es esa, todos pasamos un momento en que vamos a tomar una decisión de dejarlo”, concluyó.

Christian Cueva compartió dos ciclos clasificatorios con Paolo Guerrero. (Foto: Archivo GEC)

¿Cuándo serán los próximos partidos de Perú?

Después de la última derrota por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana quedó prácticamente fuera de carrera en las Eliminatorias 2026, pues solo un repunte histórico y sin precedentes cambiaría el panorama en lo que resta del proceso. Así pues, la CONMEBOL confirmó el calendario para la fecha doble de junio, en donde chocaremos con Colombia y Ecuador.

Según la información del máximo ente rector del fútbol sudamericano, el primer encuentro de esta jornada doble ante Colombia se llevará a cabo el viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m., donde visitaremos al seleccionado cafetero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Luego, por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana recibirá a Ecuador en Lima, el martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. Ojo, este será el penúltimo encuentro de local que disputará la ‘Blanquirroja’ en el Nacional, pues aún le resta el choque con Paraguay.

TE PUEDE INTERESAR