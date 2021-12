El gran presente de la Selección Peruana no ha sido reflejado en el fútbol internacional y ello lo sabe bien Claudio Pizarro. El exgoleador de Bayern Munich lamentó que los jugadores nacionales no sean tomados en cuenta en ligas importantes, lo mismo que consideró se debe a las elecciones que están tomando los elementos que en mejor momento se encuentran.

“Muchos peruanos no están yendo a ligas competitivas ni grandes, están yendo a Arabia o a sitios donde el fútbol no es tan atractivo, quizá por eso algunos clubes no ven a Perú como un mercado”, sostuvo el exjugador del combinado nacional en diálogo con RPP.

Por otro lado, Claudio Pizarro reconoció que se muestra optimista con la participación de la Selección Peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. A pesar de la confianza que mantiene en el grupo, siente que el repechaje no debería ser mal visto por los jugadores incaicos.

“Faltan cuatro fechas que son complicadas, con rivales directos y no va a ser fácil, pero al equipo se le ve muy bien. Las posibilidades están intactas. Yo, firmaría el repechaje de una vez. Las cuatro fechas que vienen son muy complicadas. Lo que hizo Perú en estos dos triunfos últimos fue importantísimo”, agregó.

Perú ya mira a sus futuros rivales

El último lunes y antes de volar a Buenos Aires, Ricardo Gareca manifestó que todavía no hay nada confirmado sobre los amistosos de la Selección Peruana en enero. No obstante, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, pudo brindar una actualización al respecto.

Según el directivo de la FPF, la Blanquirroja tiene grandes chances de medirse a Panamá, uno de los combinados que luchan por ir a la Copa del Mundo. Asimismo, el antiguo entrenador del conjunto nacional anunció que hay una opción más para un segundo duelo de preparación y ante un adversario de CONCACAF.





