Todo hace indicar que Claudio Pizarro le puso fin a su etapa con la Selección Peruana , luego de las fuertes declaraciones que hizo con respecto a un posible llamado de Ricardo Gareca, de cara a los amistosos FIFA.

“Si (Ricardo Gareca) no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido", dijo Claudio Pizarro a NexSport, hace unos días.

Muchos hinchas piden al menos que se le organice al ‘14’ un partido de despedida con la Selección Peruana. Y en medio de esa euforia, Nolberto Solano se pronunció.

"Nos ha pasado a todos cuando llega a una etapa, que se hace muy difícil, que va sintiendo sus posibilidades. Hay que aplaudir a Claudio Pizarro, tiene una excelente carrera. Él tiene sus propias opiniones, y hay que respetarlo. No va a dejar de ser el gran jugador", respondió el asistente de Ricardo Gareca a Radio Ovación.

Al igual que los hinchas, Leao Butrón está convencido de que Claudio Pizarro “merece” un partido de despedida con la Selección Peruana, dado que el delantero la lideró por muchos años.