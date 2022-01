“Creo que llegaremos bien para el partido con Colombia en Barranquilla, es la meta. El calor no preocupa. Para nosotros es una ocupación y preocupación Colombia como selección”, aseguró Ricardo Gareca días atrás. El técnico de la selección peruana ya está listo para jugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y tras la goleada ante Jamaica por 3-0, confía en tener los recursos necesarios para lograr un triunfo histórico de visita y seguir con la ilusión de clasificar al Mundial Qatar 2022.

Una meta nada sencilla de concretar, considerando que la Selección Peruana no logra una victoria en el ‘Infierno’ desde 1997. Aquella vez, la bicolor disputaba el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo de Francia 98, y tras igualar con Ecuador, logró vencer a la selección de Colombia por 1-0 con gol de José ‘Chino’ Pereda. Mientras tanto, el ‘Tigre’ Gareca visitó Barranquilla en 2016, rumbo a Rusia 2018, partido que perdió 2-0 con tantos de Teófilo Gutiérrez y Edwin Cardona. Pero esta vez, de seguro será distinto.

El combinado nacional ha venido preparándose en la Videna, donde, desde el 13 de diciembre, los jugadores libres han entrenado al mando el preparador físico de la selección, Néstor Bonillo, y el asistente técnico del equipo, Nolberto Solano. ¿El objetivo? Que lleguen en las mejores condiciones físicas para jugar en los más de 30 grados de calor de Barranquilla, en hora punta (4:00 pm.), y con más de 95% de humedad.

Ante ello, conversamos con tres especialistas en la materia: una nutricionista, un preparador físico y un médico, quienes nos explican los diferentes preparativos que debe tener un deportista para enfrentar una situación de alto calor, como se vive en la ciudad ‘cafetera’.

Ojo con el horario y la previa

El preparador físico, Alfredo Bernal, aseguró que el trabajo de fuerza que se ha realizado en la Videna de San Luis será clave. “El tema de la apuesta física radica en haber desarrollado niveles de fuerza importantes, porque al deshidratarse el índice de fuerza disminuye y ahí hay que tomar precauciones”, aseguró el especialista.

“Hay que cuidar el desgaste de fuerza con acciones innecesarias y hay que tener las herramientas por si el golpe de calor es muy fuerte. Tener en el camarín bebidas rehidratantes, suero, fruta, que ayude en el desgaste que el propio juego pueda provocar”, agregó, en relación a los preparativos que debe tener el equipo en el aspecto logístico para el partido de este 28 de enero.

Asimismo, es importante que el último entrenamiento y el calentamiento previo al partido sean breves. “El jueves se debería hacer solo reconocimiento de campo, por ahí un poco de movilidad y en un horario donde la temperatura haya disminuido”, señaló Alfredo Bernal. Por su lado, el doctor Julio Grados está de acuerdo con esta afirmación.

“Si normalmente se calienta 20 minutos, ese día debe ser la mitad, hacerlo breve, porque sino el jugador se deshidrata mucho más y eso le pasará factura al momento del partido. Asimismo, un día antes, solo se debería reconocer el campo y en un horario que no haya mucho sol”, dijo el especialista en medicina deportiva.

Anunciamos el plan de actividades de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 del 22 de enero al 01 de febrero. #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/OvRpakHZGl — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 21, 2022

Hidratación y buena comida: puntos claves

Aunque pueda sonar un poco obvio, la hidratación será clave para la selección peruana durante su estadía en Barranquilla. Alisson Palomino, nutricionista del club Cienciano, explicó cómo se debe llevar este proceso. “Cuando un deportista está a altas temperaturas, lo primero que hay que cuidar es la hidratación. Incluso, antes del vuelo ya hay que tomar medio litro o 800ml de agua para llegar bien hidratado al lugar donde se van a aclimatar”, dijo.

“Elevar la cantidad de agua que tomen en el día es importante, llenar a los jugadores de agua 3 o 4 días antes. Es algo que se debe trabajar desde Lima. Además, los nutricionistas deben medir la capacidad hídrica de un jugador. Eso es clave”, acotó el doctor Julio Grados sobre este punto. Es decir, durante estos días, los jugadores de la selección peruana ya deberían estar llevando una preparación.

En tanto, durante el partido, recomienda “tener picos de hidratación pequeños, pero en los descansos priorizar bebidas de rehidratación o gel de rehidratación, que tengo entendido utiliza la selección peruana. Esto es importante para evitar calambres”, afirmó Alisson Palomino.

En cuanto a la alimentación, esta debe ser principalmente rica en proteínas para cuidar la fuerza del futbolista, que como se señaló, es clave en temperaturas altas. “Antes de entrar al campo pueden tomar proteínas en suplemento para que sea ello lo que usen en todo el partido. Pero, días antes, las proteínas como carne, pollo y pescado serán claves para generar fuerza. También hay que consumir grasas saludables como palta, frutos secos, lo que ayuda al rendimiento. También fruta con bastante líquido, como sandía, piña y uvas. Todo ello, hasta un día antes del partido”, aseguró la nutricionista.

“El día del encuentro, el desayuno debe ser rico en carbohidratos, tipo fruta o almidones como papa, yuca. Ya el almuerzo debe ser bajo en grasas, fibra, y consumir mas que nada carbohidratos, harinas, como pastas, para que el proceso gástrico sea rápido”, sentenció Alisson Palomino.

El calor es para todos

A pesar de que los números no nos juegan a favor y que el ‘Tigre’ Gareca no ha podido vencer a Colombia por Eliminatorias en sus siete años al mando de la blanquirroja, hoy, la ‘sele’ parte con un semblante distinto para este choque. Lleva dos partidos consecutivos con triunfo, ante Bolivia y Venezuela, y llega de empatar y vencer a Panamá y Jamaica, respectivamente, en duelos amistosos. Es por ello que los especialistas sienten que la temperatura no será un punto en contra.

“Perú tiene un plus, porque depende de sí mismo, y los jugadores saben que necesitan el resultado. En cambio Colombia tiene más presión porque están en su cancha, y son Eliminatorias. La selección peruana llega bien, ganando y estará más tranquila. Esa sí es una ventaja”, afirmó Alfredo Bernal, quien también considera que el ‘Infierno’ será para ambas selecciones.

“Siempre se ha hablado que si hay sol es para los dos equipos. Colombia tampoco tiene a todos sus seleccionados jugando el torneo local, están repartidos por otros lados. No siento que vaya a ser tan marcada la situación. Además, yo he conversado con futbolistas colombianos y me han dicho que ellos también terminan sintiendo el golpe de calor. Ahí hay otro factor que es el mental, que también tiene su condicionante y que va a afectar”, sentenció.

De los 28 convocados por Reinaldo Rueda, solo cinco juegan en la Categoría Primera A de Colombia. Estos son los siguientes: Andrés Mosquera Marmolejo (Medellín), Freddy Hinestroza (Junior de Barranquilla), Harold Preciado (Deportivo de Cali), Miguel Ángel Borja (Junior de Barranquilla), Yaser Asprilla (Envigado FC). El resto viene de clubes del extranjero.

📝 ➡️ Estos son los 2️⃣8️⃣ convocados por @ReinaldoRuedaDT para los partidos por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 🆚 🇵🇪 y 🇦🇷#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/atcF313glM — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 19, 2022





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR