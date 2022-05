Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz han vuelto a marcar goles con sus equipos. Paolo Guerrero, aún en recuperación, ha dado a conocer que quiere jugar con la selección peruana. Alex Valera es el goleador del Torneo Apertura y destaca con Universitario. El único que preocupa es Santiago Ormeño, quien no ha tenido continuidad con su club. La lista de convocados del repechaje será publicada este viernes 20 de mayo y la última palabra la tendrá el técnico Ricardo Gareca.

Hace un par de semanas, la mayoría de los delanteros peruanos estaba pasando por una complicada situación: no jugaban o no marcaban goles. Pero el panorama ha cambiado. Y se muestra alentador para la selección nacional a menos de un mes para el repechaje a Qatar 2022, en donde Perú enfrentará al ganador del cotejo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, en busca del boleto mundialista.

El ‘Bambino’ está de vuelta

Gianluca Lapadula no estaba jugando con el Benevento en la Serie B. El entrenador del equipo Fabio Caserta no lo tomaba en cuenta; inclusive, lo hacía viajar, pero no lo convocaba, y el ‘Bambino’ tenía que ver el partido de su club desde las gradas del estadio. Fueron siete fechas consecutivas en que el técnico de los ‘Brujos’ no utilizó al atacante nacional (en todo el mes de abril).

Recién lo alineó para el encuentro contra SPAL, cuando el Benevento ya no tenía posibilidades de ascender directamente a la Serie A de Italia. Sin embargo, ‘Lapagol’ demostró su calidad y anotó el único tanto de su equipo, que cayó derrotado 2-1. Aun así, el club había logrado clasificar a los playoffs de ascenso a primera división.

En el duelo preliminar de esta fase decisiva, Lapadula marcó el gol de la victoria sobre Ascoli y permitió que los ‘brujos’ accedan a las semifinales, en donde hoy enfrentarán al Pisa; ‘Lapa’ está convocado. El delantero de la bicolor le ha demostrado a Caserta que es una pieza importante para que el equipo intente subir a la Serie A y que se ha estado equivocando al no ponerlo en el campo.

La ‘Pulga’y el gol

Este mes Raúl Ruidíaz ha arrancado con el pie derecho, pues está siendo protagonista con los Seattle Sounders, de la MLS (Major League Soccer). El pasado 5 de mayo, en la final de vuelta de la Concacaf Champions League, anotó un doblete en el triunfo de su club sobre los Pumas de México por 3-0; y así el equipo de la Conferencia Oeste se llevó su primera Concachampions. Además, clasificaron al Mundial de Clubes de la FIFA.

Ruidíaz no juega con la camiseta peruana desde setiembre de 2021. (Foto: FPF).

Para el partido contra Minnesota United FC, disputado el último fin de semana, los Sounders jugaron de local y Ruidíaz estuvo en la oncena titular. Los visitantes se adelantaron en el marcador, pero luego llegaron los goles de la escuadra de Seattle, incluido el gol de penal del atacante peruano. El resultado quedó 3-1 a favor del ‘Rave Green’. Este miércoles 18, los Sounders saltarán otra vez a la cancha para chocar, de visita, con el Houston Dynamo.

El actual buen momento de la ‘Pulga’ podría ayudarlo a que regrese al combinado inca, ya que la última vez que el delantero nacional se vistió de rojiblanco fue en setiembre de 2021 para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

El caso ‘Depredador’

Paolo Guerrero, el máximo goleador de la selección peruana, ha estado en Phoenix, Estados Unidos, recuperándose de la lesión que aqueja a su rodilla derecha. Debido a este problema físico, ha estado alejado de las canchas más de 220 días y se encuentra sin equipo hace más de seis meses (su último partido oficial fue en octubre del año pasado). Está corriendo contra el tiempo el ‘Depredador’, pues en tres días el comando técnico del ‘Tigre’ Gareca dará a conocer la lista de los escogidos para el repechaje.

En una entrevista con el portal de la FIFA, el delantero nacional ha mostrado sus ganas para jugar, pero quiere estar en su máximo para actuar sin inconvenientes. “¿Que si llego al 13 de junio (día del repechaje)? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender de mí, de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema”, expresó.

“No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones… ¿por qué no?”, prolongó. El plan de Guerrero es regresar al Perú esta semana y luego reunirse con Ricardo Gareca antes de que se anuncie la convocatoria este 20 de mayo.

Paolo Guerrero es el máximo goleador histórico del equipo peruano con 39 tantos. (Foto: GEC Archivo)

El ‘Flaco’

El norteño Alex Valera se está ganando su convocatoria a pulso. Ya ha disputado partidos con la selección, los últimos tres fueron en las Eliminatorias al mundial del 2022, aunque entró avanzado el segundo tiempo. Y hoy está pasando por un buen momento con Universitario de Deportes. Es el goleador del Tornero Apertura con 9 tantos, anotados en 11 enfrentamientos, y seis fueron de cabeza.

Bajo la dirección de Jorge Araujo, marcó cuatro goles (ante Sport Boys, Atlético Grau y Alianza Atlético). Y a pesar de que el cuadro crema jugó un partido flojo y soso este último fin de semana ante Carlos A. Mannucci, eso no quita las buenas actuaciones que está dando Valera. “Yo sigo esforzándome en la ‘U’ para ganarme la convocatoria (a la selección) cada día. Sería un sueño jugar y ganar el repechaje”, declaró a este diario a inicios del mes. El ‘Flaco’ está teniendo una buena temporada.

A la espera de Ormeño

Quien está en una situación preocupante es Santiago Ormeño. Desde abril, en la fase regular del Torneo Clausura de la Liga MX, solo jugó dos partidos (en el segundo entró a falta de 6 minutos para que finalice). No fue convocado en un par y fue suplente en otros dos. No ha tenido mucha continuidad. Y en esta temporada (2021-2022) solo anotó un gol con el Club León.

Además, no va a poder sumar más minutos con su equipo antes del repechaje mundialista, pues el conjunto esmeralda no consiguió el pase a la liguilla del Clausura; se quedó por una casilla tras empatar 4-4 con Toluca en la última fecha.

El ‘Tigre’ Gareca, entonces, tiene la tarea de elegir a los delanteros, volantes y a todos los jugadores nacionales que irán al repechaje de Qatar 2022. Empezará de esta manera la preparación y, a fines del mes, la escuadra bicolor volará a Barcelona, España, para continuar con el proceso. Antes del duelo definitivo ante Australia o EAU, Perú tiene una cita: se medirá en un amistoso el domingo 5 de junio, en el RCDE Stadium, ante Nueva Zelanda.

Goles que anotaron en las actuales temporadas

Jugador Club Liga Goles Gianluca Lapadula Benevento Serie B de Italia 12 Alex Valera Universitario Liga 1 de Perú 9 Raúl Ruidíaz Seattle Sounders MLS 1 Santiago Ormeño Club León Liga MX

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.