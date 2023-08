¿Cómo llegan y cuál es el panorama de las otras selecciones para el inicio de las Eliminatorias?

Salvo la ‘Canarinha’, el resto de selecciones aún mantiene bajo siete llaves su lista oficial. Reportes aseguran que algunas escuadras la darán a conocer en las próximas horas; y otras, la próxima semana. Lo cierto es que muchas de ellas mantendrán una base ya conocida,, apoyadas en sus principales figuras. Por ello, en Depor, quisimos hacer un repaso del panorama de las otras ‘seles’, con principal atención a Paraguay y Brasil, primeros rivales del equipo de Juan Reynoso. Asimismo, saber en qué momento llegan y quienes integrarían sus nóminas y posibles bajas.

El panorama de las demás selecciones

Paraguay

El primer rival de la selección aún no ha dado la convocatoria oficial, pero todo hace indicar que en las próximas horas dará el anuncio de una pre lista de hasta 40 jugadores. Guillermo Barros Schelotto confía en sus escogidos y en el presente de su plantel, que este año ha jugados dos amistosos (una victoria y una derrota). “Estamos bien, creo que hemos hecho una buena preparación. Hemos encontrado de a poco, hemos ido buscando, probando e intentando cosas y creo que vamos a llegar muy bien a la primera fecha con Perú”, declaró el ‘Mellizo’ hace un par de semanas.

La lista la encabezarían referentes como Miguel Almirón, titular en el Newcastle; Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras, Antony Silva, arquero que acaba de fichar por Independiente Santa Fe de Colombia y titular en su selección, entre otros. Eso sí, Julio Enciso, la ‘joya’ guaraní de 19 años que lleva ya dos asistencias en esta Premier League, sería la gran baja en esta primera fecha doble. El extremo del Brighton Albion se lesionó en los entrenamientos tras sufrir un traumatismo en la rodilla izquierda y no llegaría a la convocatoria. Por su parte, una de las novedades sería Iván Leguizamón, delantero de 21 años de San Lorenzo que lleva más de 50 partidos en la liga argentina..

Últimos tres amistosos de Paraguay Fecha Paraguay 2-0 Nicaragua 18/06/2023 Chile 3-2 Paraguay 28/03/2023 Colombia 2-0 Paraguay 20/11/2022

Primera fecha doble de Paraguay Fecha Paraguay vs. Perú 07/09/2023 Venezuela vs. Paraguay 12/09/2023

Brasil

La ‘Canarinha’ es hasta el momento la única selección que ha anunciado a sus 23 convocados. El técnico Fernando Diniz convocó a las habituales figuras internacionales de Brasil y a otros jugadores que ya destacan en el Brasileirao. Llamó a 19 jugadores que militan en el extranjero y a cuatro del torneo local. Nombres como el de Neymar, Vinicius Jr, Rodrygo, Marquinhos, Alisson, entre otros destacan en la poderosa lista de la ‘verdeamarela’.

Eso sí, en las últimas horas, se conoció que Neymar, quien hace poco fue presentando en Al Hilal, llegó a Arabia Saudita con una ligera lesión. "No puede jugar para su selección. Está lesionado. Pienso incluso que no debería ir a Brasil. Debe recuperarse de un problema muscular para comenzar a jugar, y es lo que le hace falta", declaró Jorge Jesus, DT del club árabe. Tras las declaraciones del estratega, el departamento médico de la 'Canarinha' señaló que están monitoreando el estado de salud de 'Ney', por lo que lo esperan hasta el final.

Por su parte, las principales ausencias son las de Thiago Silva (por decisión técnica), Militao (lesión), Fabinho (recién fichado por Al Ittihad), Lucas Paquetá (investigado por apuestas deportivas) y Gabriel Jesús (lesión en la rodilla).

Últimos tres amistosos de Brasil Fecha Brasil 2-4 Senegal 20/06/23 Brasil 4-1 Guinea 17/06/23 Marruecos 2-1 Brasil 25/03/23

Primera fecha doble de Brasil Fecha Brasil vs. Bolivia 08/09/23 Perú vs. Brasil 12/09/23

Argentina

El campeón del mundo es otra de las selecciones que aún no ha dado su lista oficial, pero de acuerdo al periodista Gastón Edul, la AFA publicaría la convocatoria oficial este fin de semana. Eso sí, Lionel Scaloni prepararía una lista extensa para ‘darle la mano’ a Javier Mascherano, entrenador de la Sub 23. Y es que dicho combinado se tiene que preparar para el Preolímpico de enero próximo y al ser no ser un evento FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores, pero con el llamado del DT de la mayor, los equipos sí tendrán que hacerlo.

Sin duda, Lionel Messi encabezará dicha nómina, seguido de otras figuras como Julián Álvarez, Emiliano Martínez y el resto de campeones del mundo de Qatar 2022. Eso sí, las bajas confirmadas serían Gerónimo Rulli y Marcos Acuña, ambos lesionados. En cuanto al presente de sus figuras, la ‘Pulga’ vive un momento soñado con Inter Miami, ganó la Leagues Cup con su nuevo equipo y ahora se metió a una nueva final con la US Open Cup. Los demás seleccionados ya cogieron ritmo en el arranque de las ligas europeas.

Últimos tres amistosos de Argentina Fecha Indonesia 0-2 Argentina 19/06/23 Argentina 2-0 Australia 15/06/23 Argentina 7-0 Curazao 23/03/23

Primera fecha doble de Argentina Fecha Argentina vs. Ecuador 07/09/23 Bolivia vs. Argentina 12/09/23

Colombia

La selección ‘cafetera’ se quedó a puertas de ir a Qatar 2022 y ahora Néstor Lorenzo tendrá la responsabilidad de guiar a Colombia rumbo al Mundial 2026. Si bien aún no hay una lista oficial para el arranque de las Eliminatorias, el técnico argentino la daría a conocer este fin de semana, luego de una larga evaluación para elegir a los convocados. Eso sí, todo hace indicar que se basaría en una base que ya ha ido llamando y de la cual ha mantenido una racha invicta de ocho amistosos, logrando seis victorias y dos empates.

Lorenzo se apoyaría en una estructura ya conocida con jugadores ya consagrados como Luis Díaz, principal figura colombiana en el extranjero y que viene de marcar dos goles consecutivos con el Liverpool en la Premier. De igual forma, contaría con Juan Guillermo Cuadrado, quien aún se mantiene vigente en el fútbol italiano, ahora en Inter. Por otro lado, podrían darse los regresos de James Rodríguez y Radamel Falcao García.

Últimos tres amistosos de Colombia Fecha Alemania 0-2 Colombia 20/06/2023 Colombia 1-0 Irak 16/06/2023 Japón 1-2 Colombia 28/03/2023





Primera fecha doble de Colombia Fecha Colombia vs. Venezuela 07/09/23 Chile vs. Colombia 12/09/23

Ecuador

La ‘Tri’ se alista de la mano del español Félix Sánchez, quien llegó para reemplazar a Gustavo Alfaro. Según la prensa norteña. todos los jugadores que serán convocados a la primera fecha doble ya conocen la decisión del extécnico de Qatar. Sin embargo, el técnico español recién hará pública la convocatoria días antes del primer entrenamiento. Ecuador concentrará el lunes 4 de septiembre y ese mismo día entrenará pensando en el duelo ante Argentina y Uruguay.

Los nombres que integrarían la lista serían los mismos que destacaron en Qatar 2022, como Enner Valencia, Gonzalo Plata, Michael Estrada , Jeremy Sarmiento, entre otros. Eso sí, los focos estarán puestos en Moisés Caicedo, quien viene de ser la transacción más importante del fútbol ecuatoriano. Esto luego de que Chelsea desembolsara 146 millones de dólares al Brighton Albión por el pase del mediocampista ecuatoriano.

Últimos tres amistosos de Ecuador Fecha Ecuador 3-1 Costa Rica 20/06/23 Ecuador 1-0 Bolivia 17/06/23 Australia 1-2 Ecuador 28/03/23

Primera fecha doble de Ecuador Fecha Argentina vs. Ecuador 07/09/23 Ecuador vs. Uruguay 12/09/23

Chile

El técnico Eduardo Berizzo anunciará este viernes (hoy) su nómina oficial de 23 jugadores para el arranque de las Eliminatorias ante Uruguay y Colombia. El ‘Toto’ armaría un plantel con experiencia y juventud, pues todo hace indicar que llamaría a los clásicos que integraron la generación dorada de la ‘Roja’, como Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez.

Otros que tendrían un cupo asegurado en la lista serían Ben Brereton, delantero del Villarreal; Erick Pulgar, mediocampista de Flamengo, y Guillermo Maripán, defensa del Mónaco. El que estaría en duda sería Charles Aranguiz, quien reconoció que aún no está al nivel que exige la selección tras volver de una larga lesión. Sin embargo, podría meterse a la nómina.

Últimos tres amistosos de Chile Fecha Bolivia 0-0 Chile 20/06/23 Chile 5-0 R. Dominicana 16/06/23 Chile 3-0 Cuba 11/06/23

Primera fecha doble de Chile Fecha Uruguay vs. Chile 08/09/23 Chile vs. Colombia 12/09/23

Uruguay

Según la prensa charrúa, Marcelo Bielsa ya tendría lista su convocatoria oficial, pero no la haría pública hasta el último. Eso sí, se espera que no sean tomados en cuentas históricos de la ‘Celeste’, como Luis Suárez, Edinson Cavani y Martín Cáceres. Otro que no estaría, pero por fuerza mayor, sería Fernando Muslera, quien estará ausente debido a la suspensión de cuatro fechas que recibió luego del último partido en Qatar 2022. La nueva base de Uruguay serían los jugadores que vienen de ganar el Mundial Sub 20.

“Desde el día 1 que no los tiene en la cabeza. Desde el día 1, desde que se empezó a planificar el futuro de la selección, los históricos no están; salvo Fernando Muslera porque él entiende que es el único arquero que tenemos en la elite”, señaló el periodista Rodrigo Romando sobre el proyecto del ‘Loco’ en el país oriental.

Últimos tres amistosos de Uruguay Fecha Uruguay 2-0 Cuba 20/06/23 Uruguay 4-1 Nicaragua 14/06/23 Corea del Sur 1-2 Uruguay 28/03/23

Primera fecha doble de Uruguay Fecha Uruguay vs. Chile 08/09/23 Ecuador vs. Uruguay 12/09/23

Venezuela

Luego de la partida en marzo de José Pékerman, Fernando Batista tomó la posta en la ‘Vinotinto’ y ya estaría definiendo su lista para la primera fecha doble de las Eliminatorias. El ‘Bocha’ amaría una nómina con los principales jugadores del exterior, como Salomón Rondon, Tomás Rincon, Yeferson Soteldo, Jhon Chancellor, Joel Graterol, Josef Martínez, entre otros. Justamente, este último, compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

Últimos tres amistosos de Venezuela Fecha Venezuela 1-0 Guatemala 18/06/23 Venezuela 1-0 Honduras 15/06/23 Uzbekistán 1-1 Venezuela 28/03/23

Primera fecha doble de Venezuela Fecha Colombia vs. Venezuela 07/09/23 Venezuela vs. Paraguay 12/09/23





Bolivia

La selección de Gustavo Costas será la última de Sudamérica que tendrá un amistoso este fin de semana, el domingo ante Panamá. El técnico argentino citó a 22 jugadores, todos del medio local, y se estima que tras ello dará su lista oficial para las Eliminatorias. Para enfrentar al cuadro canalero, el exDT de Alianza Lima no incluyó a Marcelo Martíns ni otras figuras de Bolivar, ya que aún están jugando Copa Libertadores. Eso sí, es un hecho que tanto el máximo goleador altiplánico, como Carlos Lampe (portero de Bolivar) y demás figuras de dicho cuadro estarán en la fecha doble.

Últimos tres amistosos de Bolivia Fecha Bolivia 0-0 Chile 20/06/23 Ecuador 1-0 Bolivia 17/06/23 Arabia Saudita 1-2 Bolivia 28/03/23

Primera fecha doble de Bolivia Fecha Brasil vs. Bolivia 08/09/23 Bolivia vs. Argentina 12/09/23









