Cristian Benavente llegó esta temporada a Nantes FC de Francia para sumar minutos que puedan devolverlo a la Selección Peruana. Sin embargo, jamás pensó coincidir con Percy Prado, un jugador que posee una historia similar a la de él, al no vivir en el país, pero contar con muchas posibilidades de ser llamado al combinado nacional. Incluso, se animó a compararlo con un lateral derecho del equipo de Ricardo Gareca, con quien tendría que luchar un puesto.

“Lo veo en un estilo más como Aldo Corzo porque es un lateral que cumple siempre. Es muy regular. Se le puede dar la oportunidad en la Selección Peruana y no defraudaría. Además, entrena con el primer equipo siempre y está al nivel de los jugadores que participan en la liga de Francia”, sostuvo Cristian Benavente en un Instagram Live con el periodista Fleischman.

“Sería cuestión de que pueda adaptarse. Coincido con Percy Prado desde que llegué aquí. Si no me equivoco, él estuvo acá desde los 5 ó 6 años. Él me ayudó bastante en el tema de conocer a todo el mundo. Ojalá se le de la oportunidad de estar en Perú”, agregó el ‘Chaval’.

El reinicio del fútbol sudamericano podría darse este año y la Selección Peruana se reuniría en setiembre

La Selección Peruana podría volver al ruedo en setiembre próximo, luego que CONMEBOL diera a conocer que FIFA aprobó que esta competencia se desarrolle en el mes de setiembre 2020. Claro está, todos los participantes deberán cumplir con un estricto requerimiento para evitar el contagio de coronavirus entre las delegaciones.

VIDEO RECOMENDADO

Una maravilla: así luce el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador para el reinicio del Torneo Apertura [VIDEO]

Así luce el estadio Iván Elías Moreno de VES. (Fuente: Deportivo Municipal)

MÁS NOTICIAS