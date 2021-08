Las próximas tres jornadas de las Eliminatorias Qatar 2022, programadas para jugarse entre el 2 y 9 de septiembre, son de vital importancia para la Selección Peruana y su objetivo de llegar a la siguiente cita mundialista. Por esa razón, desde la Videna ya tienen planificado lo que será el etapa de preparación para los encuentros ante Uruguay, Venezuela y Brasil.

Todo empieza el próximo viernes 20 de agosto con la convocatoria de Ricardo Gareca. Se espera el regreso de varios nombres ausentes en la Copa América, como es el caso de Pedro Aquino, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, Edison Flores entre otros.

Tres días después se iniciarán los entrenamientos en la Videna, aunque estos solo contarán con la presencia de los futbolistas llamados del medio local. Conforme pasen los días se irán sumando los ‘extranjeros’.

Hasta el momento no hay ninguna baja confirmada por lesión. No obstante, en las últimas horas se encendieron las alarmas por las molestias físicas de Santiago Ormeño y Sergio Peña. El primer no fue convocado en León (México) para este fin de semana por un problema en la espalda, mientras que Peñita tuvo que abandonar el campo de juego en su debut con el Malmo (Suecia).

Perú abrirá su participación en esta jornada clasificatoria ante Uruguay (fecha 9), en Lima, en un partido que se desarrollará el jueves 02/09 a las 8 de la noche (hora peruana). El domingo 05/09 hará lo propio ante Venezuela (fecha 6) en el mismo horario y cerrará los compromisos del mes ante Brasil (fecha 10), el jueves 09/09 a las 7 y 30 de la noche.

La Blanquirroja se ubica con cuatro unidades en la última posición de las Eliminatorias Qatar 2022. Por ello, deberán sacar la máxima cantidad de puntos en estos partidos para intentar meterse en zona de clasificación.









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR