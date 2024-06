Con la mente puesta en lo que será la Copa América, la Selección Peruana partió el martes 11 de junio del hotel de concentración al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para tomar un vuelo rumbo a la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, donde se llevará a cabo el amistoso ante El Salvador, último de preparación previo al torneo. Sin embargo, la sorpresa fue que Renato Tapia, pieza clave para Jorge Fossati y capitán de la ‘Bicolor’ en el duelo ante Paraguay en el estadio Monumental, no acompañó a la delegación en el viaje y, poco después, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) explicó en un comunicado las razones de la ausencia del futbolista.

A través de las cuentas oficiales de la Selección Peruana se informó que el futbolista de 28 años no viajó a Estados Unidos con todo el plantel. “La FPF informa a la opinión pública que el comando técnico y el futbolista Renato Tapia acordaron que no lleve a cabo el viaje a la ciudad de Philadelphia hasta superar ciertos temas contractuales y administrativos”, aseguró la entidad.

Renato Tapia dio las razones su ausencia

Minutos después del comunicado de la ‘Bicolor’, Renato Tapia utilizó sus redes sociales para explicar las razones por las que no estuvo junto a la delegación. “Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”, mencionó.

El volante explicó que habló de esta situación con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, antes del último amistoso contra Paraguay, buscando una protección ante los riesgos de una posible lesión grave. “No teniendo una solución por parte de la FPF a este problema, decidí jugar el partido amistoso, poniendo en riesgo mi integridad física ante una posible lesión”, expresó. Aún así, Tapia esperaba que en los días siguientes se solucionara el tema, y que la FPF cumpliera su compromiso antes de viajar a Estados Unidos.

Finalmente, Tapia lamentó que al llegar el día límite no recibió las garantías prometidas, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de no participar. “Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”. A pesar de todo, expresó que siempre ha considerado un “honor” y un “motor de vida” defender los colores del equipo nacional, enviando sus mejores deseos a sus compañeros, en quienes confía plenamente, y asegurando que los apoyará y alentará “desde donde me toque estar”.

Agustín Lozano dio su versión

El miércoles 12 de junio, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, explicó su postura sobre la decisión de Renato Tapia de no viajar con la selección a Estados Unidos, y mencionó que antes del amistoso contra Paraguay -que se jugó el viernes 7 de junio- tuvo una conversación con el jugador donde este le comentó su situación. “Hablé con Renato y me explicó su problema. Le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la FPF. Necesitaba de un visto, de un consejo directivo y de otros aspectos que ameritaban ser evaluados”, sostuvo en declaraciones a América Deportes.

Lozano enfatizó que desde la Videna se apoya a todos los seleccionados y deportistas nacionales, y que están trabajando para encontrar una solución al problema de Tapia. “Tengo entendido que las gestiones están muy avanzadas. Podría llegar (el documento) antes del sábado, pero este debe ser aceptado por ambas partes, porque no es un documento sencillo de firmar”, indicó ante la consulta de la prensa sobre la posibilidad de que Tapia se reintegre antes del 15 de junio.

Finalmente, Lozano aclaró que, aunque la FPF está haciendo todo lo posible para resolver el tema, la decisión final en el plano deportivo dependerá del entrenador Jorge Fossati. “La Federación hay temas que debe asumir, y otros que no puede asumir. Es un tema legal, pero la Federación siempre ha dado ese respaldo. Es un tema de días para llegar a ese entendimiento”. Además, puntualizó: “Que Renato pueda integrarse no es un tema que dependa de mí, eso depende netamente del profesor Fossati”.

¿Cómo se explica el caso de Renato Tapia?

El asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), Jhonny Baldovino, explicó detalles sobre el caso del futbolista y señaló que su decisión es comprensible dada su situación contractual. “Lo que hace Renato es natural. Si el contrato es hasta el 30, pero a partir del 1 de julio es jugador libre... él tendría que asumir cualquier consecuencia que asuma su físico. Él ya se puso en riesgo en el partido ante Paraguay. ¿Qué pasa si se lesiona? Si es una lesión grave que lo mantiene 7-8 meses fuera de las canchas, últimamente hay muchas lesiones de ligamentos cruzados”, declaró en Radio Ovación.

El panorama de Renato Tapia era incierto porque su contrato culmina en medio de la participación en la Copa América. Aunque el comunicado en sus redes sociales muestra su decisión de no participar, existía la posibilidad de que pueda integrarse al plantel en Estados Unidos. “Tapia no ha solicitado una renuncia y la FPF es la única que puede desconvocar a un jugador. En este caso, si lo desconvoca de manera oficial, no hay ningún tipo de sanción para Tapia, porque no es una renuncia”, explicó Baldovino.

Comparando la situación de Tapia con la de Christian Cueva, Baldovino precisó que son casos distintos. “Cuando Cueva se lesionó en Alianza tenía contrato con el club árabe y, de acuerdo a su contrato, cualquier situación de lesión que sufriera tenía que ser cubierta por los clubes. Ahora es un jugador libre, está invitado y cada uno ve si asume o no el riesgo al momento de entrar al campo”, añadió.

Por su parte, el especialista en derecho deportivo, Julio García, señaló que estos temas podrían haberse resuelto internamente. Sin embargo, debido al poco conocimiento por parte de las autoridades, no fue posible llegar a una solución. “Lo criticable es que esta negociación la haya dirigido el presidente de la Federación porque no conoce el tema”, indicó en Movistar Deportes.

“El desconocimiento es dañino, nocivo, porque ya hubo antecedentes de casos similares. Jugadores sin contrato y esta disipación donde el club es el obligado y como la responsabilidad de FIFA es ante los clubes, el jugador está en el aire. Pero ya antes se ha resuelto y la FPF ha contratado directamente seguros”, comentó García. Asimismo, agregó: “En algún caso recuerdo, que se identificó a una empresa alemana, que resolvió el problema. Yotún pasó un caso igual hace unos años, antes del Mundial 2018; Claudio Pizarro también pasó por algo similar y la Federación se hizo cargo de este tema, llegando a un acuerdo”, complementó.

“Es cierto que contratar una póliza específica tiene un costo mayor, pero era la responsabilidad de la Federación de facilitarle al seleccionador, Jorge Fossati, todos los recursos que él considera indispensable. No es la primera vez que ocurre, la Federación lo manejó anteriormente”, dijo el abogado. Por otra parte, resaltó que este tema no llegó a solucionarse de forma adecuada, porque el Presidente de la Federación (Agustín Lozano) intentó resolverlo directamente, sin conocimiento ni asesoría adecuada.

Tapia no estará en la Copa América

Finalmente, el propio técnico de la Selección Peruana confirmó el miércoles 12 de junio por la tarde que Renato Tapia no será parte del plantel que jugará la Copa América 2024. En una conferencia de prensa realizada en Estados Unidos, Jorge Fossati señaló que no pudo convencer al volante de participar en el torneo. “Hablé con Renato (Tapia) el domingo por la noche y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. No estará en esta Copa América”, declaró el técnico de la ‘Bicolor’.





