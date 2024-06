El empate 0-0 ante Paraguay, en el estadio Monumental, dejó más dudas que certezas sobre el funcionamiento colectivo, la desconexión entre el mediocampo y el ataque y el esquema táctico, asuntos que Jorge Fossati tendrá que solucionar cuanto antes. Pero no son los únicos pendientes del ‘Nono’, seguir probando jugadores para la Selección Peruana es otro punto que el hincha pide, no solo pensando en la Copa América, sino en el reinicio de las Eliminatorias de septiembre (estamos en una delicada posición: últimos con apenas dos unidades). Por ello, el partido de este viernes ante El Salvador calza perfecto para ver rostros que no han tenido muchos minutos en su ‘era’ y, de paso, ver cómo encajan en el equipo.

Al ser la ‘Selecta’ un rival de mucho menor jerarquía y nivel que los guaraníes, esto permitiría que Jorge Fossati pueda animarse a mostrar una alineación distinta a la que expuso el pasado viernes en el Monumental. En ese sentido, hay más de un jugador que está a la espera de tener su momento y mostrarse con la bicolor. Nombres como los de Oliver Sonne, Joao Grimaldo y Franco Zanelatto buscan eso.

Oliver Sonne

El hombre del Silkeborg de Dinamarca es uno de los jugadores que más expectativas genera desde que optó por la nacionalidad peruana. Si bien fue llamado por primera vez por Juan Reynoso el año pasado, recién sumó sus primeros minutos -no oficiales- con la ‘Bicolor’ con Jorge Fossati. Eso sí, no lo hemos visto en su total dimensión y todo el potencial que podría darle el defensa de 23 años al equipo.

De los tres partidos de Fossati, Sonne estuvo en cancha en dos compromisos, los dos primeros de la ‘era’ del uruguayo al mando de la ‘sele’. Sin embargo, solo se le ha podido ver unos cuantos minutos en total por la banda izquierda, por lo que aún genera incertidumbre cómo se podría desenvolver desde el arranque o con 45′. El plus que tiene es que puede jugar por la derecha también y hasta en el medio sector.

Sus números con Fossati Partidos Minutos Goles Asistencias Selección Peruana 2 36′ - -

Joao Grimaldo

El extremo de Sporting Cristal debutó en las presentes Eliminatorias de la mano de Juan Reynoso y además ya tuvo rodaje con Jorge Fossati. En el debut del estratega uruguayo con la ‘Blanquirroja’, ante Nicaragua, Grimaldo arrancó el partido y fue el autor del primer gol de su ‘era’. Sin embargo, desde aquel encuentro, no sumó minuto alguno: estuvo en banca ante República Dominicana y Paraguay.

Frente a El Salvador, Grimaldo se perfilaría como una opción para arrancar o entrar como variante en tres cuartos de cancha hacia adelante. Joao no solo puede jugar cerca al área, también se puede desempeñar como interior por izquierda, así lo hizo en el debut del ‘Nono’ y no desentonó.

Sus números con Fossati Partidos Minutos Goles Asistencias Selección Peruana 1 59′ 1 -

Franco Zanelatto

El jugador de Alianza Lima pasa por la misma situación que Joao Grimaldo. El paraguayo nacionalizado peruano tuvo minutos en el primer partido de Fossati (fue la variante de su compañero de Sporting Cristal) y tras ello dejó de tener oportunidades. Vio el encuentro contra República Dominicana y Paraguay desde el banquillo de suplentes, por lo que es otro de los que necesita impresionar al técnico.

A Zanelatto ya le tocó jugar como interior por izquierda, Fossati lo ubicó ahí ante Nicaragua, también puede pegarse a la banda como carrilero, una posición que ya conoce por el esquema de Alejandro Restrepo, y hasta puede ser un segundo delantero, al mismo estilo de Bryan Reyna. Tendría su examen ante el conjunto centroamericano, y el reto de mostrarse y luchar por un puesto dentro de los 26 convocados finales que serán elegibles para la Copa América.

Sus números con Fossati Partidos Minutos Goles Asistencias Selección Peruana 1 31′ - -

Jesús Castillo

El hombre del Gil Vicente de Portugal es una variante que Fossati usó en el medio sector, para cumplir la función de ‘tapón’. Durante los primeros amistosos, Castillo entró al equipo ante la ausencia de Renato Tapia; y contra Paraguay, sumó los descuentos para refrescar la zona medular. El exjugador de Cristal tiene la dura tarea de convencer al ‘Nono’ de ser una variante fiable, ante El Salvador podría lograrlo.

Esto teniendo en cuenta que Cartagena, otro jugador con sus mismas características, juega como interior por derecha y hace que el siguiente detrás de Tapia por posición sea el propio Castillo. Ante la baja de Pedro Aquino, el jugador del Gil Vicente está ante una opción de oro para dejarle en claro a Fossati que puede pelear el puesto.

Sus números con Fossati Partidos Minutos Goles Asistencias Selección Peruana 3 97′ 1 -

Luis Abram

De esta lista, el ‘Profeta’ es el que tiene mucho mayor experiencia con la selección: estuvo en los dos procesos del ‘Tigre’ Gareca y en el breve periodo de Juan Reynoso. Jorge Fossati también lo ha convocado, pero al igual que con los otros entrenadores, su rol viene siendo secundario. Con el ‘Nono’, que prioriza la línea de tres, sus opciones de ser titulares se ven reducidas, sobre todo ante el buen nivel de Alexander Callens.

Abram solo vio minutos ante República Dominicana, jugó todo el partido en la victoria 4-1 y tuvo como compañeros de línea a Anderson Santamaría y Aldo Corzo. El pasado viernes, ante Paraguay, no ingresó, por lo que frente a El Salvador, Fossati podría darle minutos y dependerá de él, convencer al ‘profe’ de que es una garantía atrás y meterse dentro de la ecuación titular.

Sus números con Fossati Partidos Minutos Goles Asistencias Selección Peruana 1 90′ - -

Bonus Track

Hay dos casos que también buscan su oportunidad y parten con una ligera desventaja con respecto al resto de compañeros, ya que no han sumado minuto alguno con Jorge Fossati. Se trata de Paolo Reyna y Matías Succar, quienes para muchos serían dos de los que podrían quedarse fuera de la lista de 26. Sin embargo, aún tienen una chance de convencer al ‘Nono’ y todo apunta a que sería contra El Salvador.

El lateral de Melgar ha sido usado en los entrenamientos de Fossati como carrilero por izquierda, por lo que podría ser una variante para Marcos López. En tanto, Succar, quien fue el último jugador en sumarse a la concentración luego del empate contra Paraguay, se encuentra ahora como el tercer delantero de área tras Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero. Al ser convocado de última hora, el DT buscaría verlo en la cancha el viernes, antes de tomar una decisión final.

Sus números con Fossati Partidos Minutos Goles Asistencias Matías Succar - - - - Paolo Reyna - - - -





